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انقلاب سيارة من أعلى قنطرة بطنجة يودي بحياة فتاة وإصابة صدِيقها

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 10:04 انقلاب سيارة من أعلى قنطرة بطنجة يودي بحياة فتاة وإصابة صدِيقها | حوادث و حقوق
انقلاب سيارة من أعلى قنطرة بطنجة يودي بحياة فتاة وإصابة صدِيقها
لقيت فتاة مصرعها وإصابة صديقها بجروح بليغة، على إثر سقوط سيارة خفيفة زرقاء اللون من أعلى القنطرة المتواجدة بشاطئ الغندوري بمدينة طنجة.

شوف تيفي

 

لقيت فتاة مصرعها وإصابة صديقها بجروح بليغة، على إثر سقوط سيارة خفيفة زرقاء اللون من أعلى القنطرة المتواجدة بشاطئ الغندوري بمدينة طنجة.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن الحادثة التي وقعت يوم أمس الثلاثاء بمدينة البوغاز أسفرت عن مقتل فتاة عشرينية على الفور وإصابة الشاب الذي كان برفقتها في السيارة، وذلك نظرا لعدم وجود حواجز وقاية بها، ما أدى إلى سقوطها من أعلى القنطرة.

هذا وفور وقوع حادثة السير، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المميت، كما تم نقل الشاب الذي تعرض لإصابات بليغة إلى المستشفى وذلك بعد تعرضه بكسور وجروح متفاوتة الخطورة.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي قنطرة مقتل فتاة طنجة حادثة سير المغرب

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