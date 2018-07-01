صـادم..3 ديال الخواتات قتلو باهم في جريمة قتل بشعة بعدما اغتاصبهم ﻿

اهتزت العاصمة الروسية موسكو،على وقع جريمة قتل بشعة بعدما وضعت 3 شقيقات حدا لحياة والدهما البالغ من العمر 57 سنة.

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اهتزت العاصمة الروسية موسكو،على وقع جريمة قتل بشعة بعدما وضعت 3 شقيقات حدا لحياة والدهما البالغ من العمر 57 سنة.

و تعود فصول الجريمة ،عندما وتسبب الأب لبناته لفترة طويلة بمعاناة أخلاقية حيث كان يمارس عليهم الجنس. وقالت مصادر إعلامية إن الشقيقة الصغرى هي التي اتصلت بالشرطة.

وأكد مصدر في جهاز الأمن الروسي أن إحدى الشقيقات الثلاث، اتصلت بالشرطة بعد جريمة القتل، حيث تم على أثر ذلك العثور على جثة الرجل وبها عدة طعنات وجروح في رقبته وصدره.

واعتقلت الشرطة الفتيات الثلاث البالغات من العمر 17 و18 و19 سنة، وأثناء التحقيق الأولي ..