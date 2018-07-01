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بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 09:22 موجة حــر تصل إلى 46 درجــة بهذه المناطق | مجتمع
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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حارا بالسهول الداخلية الشمالية، والوسطى، وبالجنوب الشرقي، وبأقصى جنوب المملكة.

شـــوف تيفي:و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حارا بالسهول الداخلية الشمالية، والوسطى، وبالجنوب الشرقي، وبأقصى جنوب المملكة.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بقطرات خفيفة بالقرب من السواحل ما بين سيدي إفني وطرفاية، فضلا عن تكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل، خلال الصباح والليل، وأخرى غير مستقرة خلال الزوال، مع نزول زخات رعدية محلية بمرتفعات الأطلس الكبير، والمتوسط، قد تهم تادلة وهضاب الفوسفاط، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالجنوب، وشرقية بمنطقة طنجة وبالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح رملية داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 23 و27 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

وستعرف درجات الحرارة العلي، ارتفاعا بالشمال والوسط، حيث ستتأرجح ما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 37 و42 درجة بتادلة والرحامنة وهضاب الفوسفاط وولماس وسايس وداخل اللوكس والغرب وتانسيفت وداخل الشياظمة وسوس، وما بين 22 و28 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 28 و33 درجة بالمرتفعات، وما بين 33 و40 بباقي مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بعد الظهر بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

 

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