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لعبة momo تتسبب عبر تطبيق الواتساب في انتحار مراهقة أرجنتينية

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 09:13 لعبة momo تتسبب عبر تطبيق الواتساب في انتحار مراهقة أرجنتينية | دولي
لعبة momo تتسبب عبر تطبيق الواتساب في انتحار مراهقة أرجنتينية
تسببت اللعبة المثيرة للجدل « مومو » عبر تطبيق الواتساب في انتحار مراهقة أرجنتينية تبلغ قيد حياتها من العمر 12 سنة بحر الأسبوع الجاري.

شوف تيفي

تسببت اللعبة المثيرة للجدل « مومو » عبر تطبيق الواتساب في انتحار مراهقة أرجنتينية تبلغ قيد حياتها من العمر 12 سنة بحر الأسبوع الجاري.

وحسب ما ذكره موقع « ميترو » البريطاني فإن الفتاة أقدمت على وضع حد لحياتها بعدما رفضت الانصياع للأوامر التي تُعطى عبر لعبة مومو.

وذكر ذات المصدر نقلا عن تصريحات الشرطة الأرجنتينية، أن الأخيرة قامت باختراق هاتف الهالكة للتعرف على هوية الأشخاص الذين تحدثت معهم قبل إقدامها على الانتحار.

هذا وشبه مجموعة من النشطاء لعبة مومو بالحوت الأزرق نظرا لتشابهه في إعطاء الأوامر لمستخدميه إذ غالبا ما يؤدي الأمر إلى الانتحار.

 

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شوف تيفي مومو مراهقة واتساب انتحار المغرب

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