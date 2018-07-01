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خارجون عن القانون مدججين بالأسلحة البيضاء يهاجمون السكان ويقتحمون منازلهم بسيدي الطيبي

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 01:13 خارجون عن القانون مدججين بالأسلحة البيضاء يهاجمون السكان ويقتحمون منازلهم بسيدي الطيبي | حوادث و حقوق
خارجون عن القانون مدججين بالأسلحة البيضاء يهاجمون السكان ويقتحمون منازلهم بسيدي الطيبي
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لتعرض مجموعة من الأشخاص لاعتداء دموي، تورط في تنفيذه خارجون عن القانون مدججين بالأسلحة البيضاء ''السيوف''

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لتعرض مجموعة من الأشخاص لاعتداء دموي، تورط في تنفيذه خارجون عن القانون مدججين بالأسلحة البيضاء ''السيوف'' ينتمون لعصابة إجرامية.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله جرت مساء اليوم، حيث تفاجأت ساكنة حي بمنطقة سيدي الطيبي ضواحي القنيطرة بقيام أفراد العصابة باقتحام المنازل وشرملة الأبرياء، ما تسبب في إصابتهم بجروح جد بليغة تم على إثرها نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وتفاعل النشطاء الفيسبوكيين مع الفيديو الذي تم وصفه بالخطير، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بضرورة التحرك الفوري لإيقاف جميع أفراد هذه العصابة الإجرامية .

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المغرب شوف تيفي القنيطرة عصابة الفيديو

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