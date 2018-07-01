بعد حملة المقاطعة.. سنطرال دانون تطلق حملة الإنصات والتشاور ﻿

ابتكرت الشركة الفرنسية « سنطرال دانون » نموذجا جديدا يسمح بتحديد سعر عادل ومنصف للجميع على الحليب الطري المبستر، وذلك بعد أزيد من شهر على عقد المدير العام لسنطرال دانون إيمانويل فابير ندوة صحفية

شوف تيفي

ابتكرت الشركة الفرنسية « سنطرال دانون » نموذجا جديدا يسمح بتحديد سعر عادل ومنصف للجميع على الحليب الطري المبستر، وذلك بعد أزيد من شهر على عقد المدير العام لسنطرال دانون إيمانويل فابير ندوة صحفية بالدارالبيضاء بخصوص حملة المقاطعة.

هذا وستطلق الشركة المذكورة حملة « الإنصات والتشاور » وهي الخطوة التي تم الإعداد لها من طرف كورين باسيلا للمكلفة بالقطب الإجتماعي.

وحسب بلاغ من شركة سنطرال دانون توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن الخطوة الأولى ستتمثل في نزول أزيد من 1000 مسؤول بشركة سنطرال-دانون إلى الشارع والتواصل مع المواطنين وأصحاب المحلات، وفتح النقاش حول « النموذج الجديد » واستقبال الاقتراحات في هذا الشأن.

وأَضاف البلاغ، أن إدارة سنطرال دانون ستتواصل مع المستهلكين المغاربة عبر الموقع والصفحة الرسمية للشركة بغرض استقبال اقتراحات المواطنين.

تجدر الإِشارة، إلى أن حملة المقاطعة التي انطلقت قبل أزيد من ثلاثة أشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استهدف شركة سنطرال دانون إلى جانب شركات أخرى.