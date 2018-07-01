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سعد لمجرد يفاجئ المغاربة بأدائه لأغنيته الجديدة (كازابلانكا) ولأول مرة بالفرنسية

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 23:56 سعد لمجرد يفاجئ المغاربة بأدائه لأغنيته الجديدة (كازابلانكا) ولأول مرة بالفرنسية | ثقافة و فنون
سعد لمجرد يفاجئ المغاربة بأدائه لأغنيته الجديدة (كازابلانكا) ولأول مرة بالفرنسية
طرح الفنان المغربي سعد لمجرد مساء اليوم الثلاثاء فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان « كازابلانكا » عبر حسابه بموقع اليوتوب.

شوف تيفي

 

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد مساء اليوم الثلاثاء فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان « كازابلانكا » عبر حسابه بموقع اليوتوب.

وتفاجأ المغاربة فور استماعهم للأغنية الجديدة للمجرد بـ « الستيل » الجديد الذي أطل به الأخير، خاصة وأنه ولأول مرة في مسيرته الفنية يؤدي أغنية بالفرنسية، علما أنه لا يتقن هاته اللغة.

ولاقت أغنية المجرد إعجاب مجموعة من المغاربة إذ اقتربت أغنيته من عتبة النصف مليون مشاهدة في أقل من ساعتين.

جدير بالذكر، أن لمجرد أطلق فيديو كليب أغنية « كازابلانكا » بعد مدة قليلة من طرحه لأغنية "غزالي" التي حققت نسب مشاهدة عالية وصلت لـ 110 مليون مشاهدة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي سعد لمجرد كازابلانكا ثقافة وفنون

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