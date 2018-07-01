سيناريو مشابه لقضية بوعشرين يهز الجزائر.. مسؤول يمارس الجنس داخل مكتبه ﻿

بعد أيام قليلة من الفضيحة الأخلاقية التي هزت الجارة الجزائر والتي تم تشبيهها بقضية توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم، نطقت يومه الثلاثاء، محكمة تلاغ بسيدي بلعباس الجزائرية، بأحكامها

"شوف تيفي"

بعد أيام قليلة من الفضيحة الأخلاقية التي هزت الجارة الجزائر والتي تم تشبيهها بقضية توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم، نطقت يومه الثلاثاء، محكمة تلاغ بسيدي بلعباس الجزائرية، بأحكامها في حق المتورطين في تسريب الفيديوهات الجنسية التي ظهر بها رئيس بلدية سيدي بلعباس رأس الماء، وهو متلبس بممارسة الجنس مع نساء وسط مكتبه وبالتحديد فوق "الكنبة".

وحسب مصادر إعلامية جزائرية فقد قضت المحكمة بالسجن النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري ،في حق كل من "ق،ح" و "ع،ع" وهما : عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية رأس الماء، وناشط جمعوي على التوالي، فيما نطقت بالحكم 3 أشهر حبسا نافذة في حق اثنين آخرين ،بينما استفاد المدعو "ن،ن" صاحب مكتبة من البراءة في القضية المتعلقة بتسريب فيديو فضيحة رئيس البلدية الذي كان قد رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء بعدما انتشرت مقاطع الفيديو التي تظهره في مشاهد غير أخلاقية مع نساء داخل مكتبه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل مصالح الشرطة تفتح تحقيقات معمقة من أجل الوصول إلى الفاعلين بعد الاعتماد على الخبرة العلمية، ما مكن من توقيف 5 أشخاص تم تقديمهم أمام العدالة.

وبخصوص البطل الرئيسي في هذه الفضيحة، فقد تم مؤخرا إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لرأس الماء المستقيل حديثا من منصبه الحبس المؤقت، وذلك بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.