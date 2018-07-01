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دونالد ترامب يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 22:35 دونالد ترامب يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش | بوليتيك
دونالد ترامب يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع العاهل المغربي على عرش أسلافه.

شوف تيفي و.م.ع

 

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع العاهل المغربي على عرش أسلافه.

وأشاد الرئيس ترامب، في هذه البرقية، ب"قيادة" الملك في "الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع التسامح الديني ومكافحة التطرف"، معربا عن ارتياحه للصداقة الأمريكية-المغربية "القائمة على اهتمامنا المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والفرص الاقتصادية".

وأبرز الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى مواصلة العمل سويا مع الملك محمد السادس لتعزيز الروابط بين البلدين والشعبين، ومواصلة العمل المشترك من أجل قارة إفريقية أكثر أمنا ورخاء.

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