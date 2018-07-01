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فتح بحث قضائي بفاس مع موظف أمن للاشتباه في تورطه بالارتشاء

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 20:48 فتح بحث قضائي بفاس مع موظف أمن للاشتباه في تورطه بالارتشاء | مجتمع
فتح بحث قضائي بفاس مع موظف أمن للاشتباه في تورطه بالارتشاء
علم لدى ولاية أمن فاس أنه جرى زوال اليوم الثلاثاء فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع موظف أمن برتبة مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

علم لدى ولاية أمن فاس أنه جرى زوال اليوم الثلاثاء فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع موظف أمن برتبة مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه به الذي يعمل بفرقة الشرطة السياحية بمدينة فاس، متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 300 درهم، وذلك بناء على إشعار من قبل شخص يمتهن الإرشاد السياحي بدون رخصة، قبل أن يتم إخضاعه لبحث قضائي من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت، من جهتها، قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل، وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه.

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المغرب شوف تيفي ولاية أمن فاس فرقة الشرطة السياحية

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