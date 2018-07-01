أستاذ فُصِلَ عن العمل بعد 20 سنة من التعليم بزاكورة يتشرد بورزازات ﻿

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مثيرة لشخص يدعى ''و. ع''، قيل إنه أستاذ لمادة الفرنسية يعيش بين أزقة وشوارع مدينة ورزازات في ظروف اجتماعية جد مزرية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مثيرة لشخص يدعى ''و. ع''، قيل إنه أستاذ لمادة الفرنسية يعيش بين أزقة وشوارع مدينة ورزازات في ظروف اجتماعية جد مزرية.

وحسب متداولي هذه الأشرطة المصورة، فإن الشخص الذي يظهر بها ينحدر من مدينة الدار البيضاء و يعيش حالة التيه والتشرد بأحد أزقة مدينة ورزازات، بعدما قذفت به ظروف الحياة لمعانقة الشارع وافتراش الأرصفة في ظروف جد مأسوية.

وأضاف ملتقطو هذه الفيديوهات، أن المعني بالأمر كان أستاذا لمادة الفرنسية بالثانوية التأهيلية ''سيدي عمرو'' بتازارين التابعة لإقليم زاكورة، ودَرَّسَ أجيالا عديدة هناك، حيث قضى ما يناهز 20 سنة من العمل كمدرس للفرنسية، غير أن ظروفه الصحية عجلت بمغادرته لمهنة التدريس إثر إصابته بمرض عضال.

وحسب ما صرح به الأستاذ المتشرد، فإنه أمام تدهور حالته الصحية وعجزه عن مواصلة عمله، تم فصله عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية دون تمتيعه بكافة حقوقه التي يكفلها له القانون، ودون مراعاة لظروفه الصحية وعجزه، والمدة التي قضاها بمهنة التدريس، ليواجه مصيرا مجهولا، ويجد نفسه يفترش الأرض ويلتحف السماء بشوارع مدينة ورزازات.

وأضاف ذات المتحدث، أنه بعد قيام الوزارة بالتخلي عنه وفصله بسبب تدهور حالته الصحية وتأزم أوضاعه الاجتماعية طرق أكثر من مرة أبواب عدة نقابات ومؤسسات للدولة لكنه في كل مناسبة يصطدم بالأبواب الموصدة، ولا أحد يعيره أي اهتمام أو يستجيب لطلباته ونداءاته المتكررة، ليظل وحيدا يقاسي حرارة الصيف وبرودة الشتاء في انتظار أيادي الرحمة التي قد تنتشله من بين مخالب التشرد.

هذا، وتعاطف مجموعة من تلاميذه القدامى مع قصته المأسوية وقاموا بزيارته بعد انتشار مقاطع فيديو يحكي فيها عن ظروفه الصعبة، حيث شكل عدد منهم لجنة خاصة لجمع تبرعات مالية له وأطلقوا نداءات للمسؤولين عن قطاع التعليم بالمغرب لرد الاعتبار لهذا الرجل الذي أفنى حياته في تعليم أجيال متعاقبة منذ ثمانينيات القرن الماضي بمنطقة ''تزارين'' بإقليم زاكورة، كما طالبوا من الجهات الوصية التدخل العاجل لإنصاف هذا الأستاذ الذي يحتاج إلى الرعاية والإهتمام، نظرا لوضعيته الصحية والاجتماعية الصعبة، مستنكرين في نفس الوقت ما تعرض له من ظلم وحيف وحرمان من كافة حقوقه التي يضمنها له الدستور المغربي، والتي ستخفف عنه نوعا ما هذه الآلام والمعاناة التي يرزخ تحت وطأتها.



رابط الفيديو التاني بعد زيارته من طرف بعض تلاميذه وتقديم بعض المساعدات: