فتاح جوادي بعد استماع الشرطة إليه يؤكد تبادل السب والقذف مع العلالي ﻿

أكد الفنان الكوميدي فتاح جوادي لـ ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بالحي الحسني بالبيضاء، استمعت له يومه الثلاثاء، على خلفية تقديم الإعلامي رشيد العلالي منشط برنامج ''رشيد شو'' بشكاية ضده اتهمه من

"شوف تيفي"

أكد الفنان الكوميدي فتاح جوادي لـ "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية بالحي الحسني بالبيضاء، استمعت له يومه الثلاثاء، على خلفية تقديم الإعلامي رشيد العلالي منشط برنامج "رشيد شو" بشكاية ضده اتهمه من خلالها بالسب والقذف والتهديد.

وكشف جوادي خريج برنامج "كوميديا" عن مثوله بعد غد الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع للاستماع له بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من رشيد العلالي، مؤكدا في الوقت نفسه أنهما تبادلا السب والقذف والتهديد.

وأشار جوادي إلى أن المكلفين ببرنامج "رشيد شو"، طلبوا منه الحضور للمشاركة بإحدى الحلقات لكن الأمور تطورت بعد ذلك عقب وقوع تبادل للسب والقذف، قائلا: "هذاك لا علاقة ليه بالإعلام".