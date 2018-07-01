مقطع فيديو مصور بسلا يفضح الطريقة التي يعتمدها اللصوص لسرقة غطاء السيارات ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة يظهر من خلاله شاب يقدم على سرقة غطاء سيارة خفيفة زرقاء اللون .

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تداولت مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة يظهر من خلاله شاب يقدم على سرقة غطاء سيارة خفيفة زرقاء اللون .

وكشفت هاته الصفحات أن ساكنة حي القرية أولاد موسى بمدينة سلا شهدت في الآونة الأخيرة هاته الظاهرة المُتجلية في سرقة غطاء السيارات الخفيفة.

وتمكنت كاميرا المراقبة من تسجيل لحظة قيام شاب عشريني للـ « باش » في واضحة النهار وفي غفلة من الجميع، ليلوذ بعدها بالفرار إلى وجهة مجهولة.

هذا وطالبت ساكنة الحي المذكور من المصالح الأمنية بتكثيف جهودها للقبض على اللص للحد من هاته الظاهرة.