 مقطع فيديو مصور بسلا يفضح الطريقة التي يعتمدها اللصوص لسرقة غطاء السيارات ﻿
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مقطع فيديو مصور بسلا يفضح الطريقة التي يعتمدها اللصوص لسرقة غطاء السيارات

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 19:50 مقطع فيديو مصور بسلا يفضح الطريقة التي يعتمدها اللصوص لسرقة غطاء السيارات | مجتمع
مقطع فيديو مصور بسلا يفضح الطريقة التي يعتمدها اللصوص لسرقة غطاء السيارات
تداولت مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة يظهر من خلاله شاب يقدم على سرقة غطاء سيارة خفيفة زرقاء اللون .

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة يظهر من خلاله شاب يقدم على سرقة غطاء سيارة خفيفة زرقاء اللون .

وكشفت هاته الصفحات أن ساكنة حي القرية أولاد موسى بمدينة سلا شهدت في الآونة الأخيرة هاته الظاهرة المُتجلية في سرقة غطاء السيارات الخفيفة.

وتمكنت كاميرا المراقبة من تسجيل لحظة قيام شاب عشريني للـ « باش » في واضحة النهار وفي غفلة من الجميع، ليلوذ بعدها بالفرار إلى وجهة مجهولة.

هذا وطالبت ساكنة الحي المذكور من المصالح الأمنية بتكثيف جهودها للقبض على اللص للحد من هاته الظاهرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مجتمع سرقة غطاء السيارات سلا

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