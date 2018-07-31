مطالبة أسرة بدفع مبلغ 400 درهم للدفن والتغسيل بمقبرة تثير ضجة بالفيسبوك ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، صورة مثيرة، خاصة برخصة دفن سيدة فارقت الحياة بمدينة سلا، لكن المثير في الموضوع هو مطالبة أسرة هذه المتوفية بدفع مبلغ 200 درهم من أجل

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، صورة مثيرة، خاصة برخصة دفن سيدة فارقت الحياة بمدينة سلا، لكن المثير في الموضوع هو مطالبة أسرة هذه المتوفية بدفع مبلغ 200 درهم من أجل الدفن، و200 درهم من أجل التغسيل.

وأوضح ناشرو الصورة أن سيدة فارقت الحياة، نهاية الأسبوع المنصرم، بمدينة سلا، وتم دفن جثمانها بمقبرة بلعباس، حيث دفعت أسرتها مبلغ 400 درهم، حتى تستطيع دفنها، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون بكثافة، حيث تباينت الآراء بخصوص هذا المبلغ، بين معبر عن سخريته من دفع هذا المبلغ، وبين رافض ومطالب بأن يكون دفن الموتى مجانا.

ومن جهة أخرى، اعتبر نشطاء أن دفع هذا المبلغ أمر عادي ويدخل ضمن الإجراءات الخاصة بعميلة الدفن وبالتالي لا يمكن لأي كان الاحتجاج أو المطالبة بضرورة عدم إلزام المواطنين بدفع المبلغ المذكور.