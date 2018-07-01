خطــير: الإرهــاب يــقتل 7 أشخاص بالجزائر ﻿

لقي سبعة عسكريين جزائريين مصرعهم، خلال اشتباك عنيف ببلدية عزابة الواقعة في ولاية سكيكدة (344 كلم عن الجزائر العاصمة)، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية اليوم الثلاثاء عن مصادر أمنية.

شـــوف تيفي:

لقي سبعة عسكريين جزائريين مصرعهم، خلال اشتباك عنيف ببلدية عزابة الواقعة في ولاية سكيكدة (344 كلم عن الجزائر العاصمة)، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية اليوم الثلاثاء عن مصادر أمنية.

وأوضحت ذات المصادر أن العسكريين كانوا بصدد القيام بعملية تفتيش في المنطقة عندما اندلع اشتباك عنيف مع مجموعة تضم ما بين 15 و20 إرهابيا.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل جثث الضحايا السبعة إلى مستودع الأموات في مستشفى عزابة، موضحة أن عددا من العسكريين أصيبوا بجروح، بعضهم جروحهم بليغة.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في بيان لها أن مفرزة للجيش الجزائري تمكنت إثر عملية بحث وتفتيش من القضاء على ثلاثة إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة.