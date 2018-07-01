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المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع فيديو بالفيسبوك جرت أحداثه بخميس الزمامرة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 18:13 المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع فيديو بالفيسبوك جرت أحداثه بخميس الزمامرة | مجتمع
المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع فيديو بالفيسبوك جرت أحداثه بخميس الزمامرة
بعدما تداولت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية مقطع فيديو نهاية الأسبوع المنقضي متعلق بقيام شخصين يحملان إصابات جسدية بالاحتجاج على عناصر دورية للشرطة، واتهام أفرادها بالتماطل في معالجة ملفات قضائية

شوف تيفي

 

بعدما تداولت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية مقطع فيديو نهاية الأسبوع المنقضي متعلق بقيام شخصين يحملان إصابات جسدية بالاحتجاج على عناصر دورية للشرطة، واتهام أفرادها بالتماطل في معالجة ملفات قضائية تخصهم، تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع الفيديو المذكور، حيث خلصت نتائج البحث الذي تم إجراؤه بخصوص هذا التسجيل إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:

يتعلق الأمر بواقعة تعود إلى تاريخ 14 يونيو 2018، أشعرت بشأنها مصالح الأمن بوقوع عراك تحول إلى تبادل للضرب والجرح بين أفراد أسرتين يمتهنون بيع المأكولات بالشارع العام، سببه الأساسي صراعات سابقة حول أماكن رصف عرباتهم، الأمر الذي نتج عنه تسجيل إصابات جسدية متفاوتة الخطورة بين الطرفين.

وقد أسفر تدخل عناصر الشرطة في حينه عن توقيف خمسة مشتبه بهم بعين المكان، تم نقلهم جميعا في مرحلة أولية للمستشفى المحلي لتلقي العلاج، قبل أن يتم إخضاعهم لبحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة، فيما تمت إعادة نقل اثنين من المشتبه بهم للمستشفى لتلقي المزيد من العلاجات، وهي اللحظة التي تم فيها تصوير مقطع الفيديو، حيث رفضا في البداية ولوج المؤسسة الصحية، قبل أن يتم نقلهما لاحقا للمستشفى الجهوي بمدينة الجديدة.

هذا وفور انتهاء مصالح الشرطة القضائية من تحصيل إفادات جميع أطراف هذه القضية، تم تقديم المشتبه بهم الباقين أمام النيابة العامة، باستثناء الشخصين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المرجعي، واللذين رفضا الامتثال في البداية لاستدعاء مصالح الأمن، قبل أن يتقدما بتاريخ 25 يوليوز الجاري أمام فرقة الشرطة القضائية المختصة من أجل تحصيل إفادتيهما وتقديم الشواهد الطبية التي تثبت طبيعة الإصابات التي تعرضا لها، لتصدر النيابة العامة المختصة تعليماتها على ضوء هذه المعطيات بتقديم جميع الأطراف أمامها مرة أخرى بتاريخ 31 يوليوز الجاري.

وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح المعطيات السالفة الذكر، فهي تجدد في المقابل تأكيدها على تقيد مصالح مفوضية الشرطة بخميس الزمامرة بالضوابط القانونية والتنظيمية في معالجة القضايا الحالية والسابقة التي كان المعنيان بالأمر طرفا فيها، والمتعلقة أساسا بخلافات تتعلق بأماكن البيع بالتجوال، والتي تحولت في مناسبات عدة إلى تبادل للعنف بين الطرفين، وشكلت موضوع عدة مساطر قضائية أحيلت على النيابة العامة المختصة.

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