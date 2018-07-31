مدينة أكادير تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الصحراء ﻿

تحتضن مدينة أكادير في الفترة الممتدة ما بين 2 إلى 6 غشت المقبل، مهرجان الصحراء في دورته الرابعة، تحت شعار : '' سوس والصحراء تاريخ مشترك وهوية واحدة''.

"شوف تيفي"

تحتضن مدينة أكادير في الفترة الممتدة ما بين 2 إلى 6 غشت المقبل، مهرجان الصحراء في دورته الرابعة، تحت شعار : " سوس والصحراء تاريخ مشترك وهوية واحدة".

ويسلط هذا المهرجان المنظم من المنتدى الوطني لشباب الصحراء، بحضور شخصيات معروفة من بينها وزير الثقافة والاتصال، الأضواء على العادات والتقاليد المشتركة بين أهل الصحراء وأهل منطقة سوس، بالإضافة إلى تنظيم سهرات بساحة المصلى بالحي المحمدي بمدينة أكادير.



ويشكل المهرجان الذي سيضم معرضا للصناعة التقليدية واجهة متميزة للضيوف الراغبين في اكتشاف الثقافة والصناعة التقليدية الصحراوية وعاداتها من خلال معارض للجِمال والخيام التقليدية .