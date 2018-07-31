 مدينة أكادير تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الصحراء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع فيديو بالفيسبوك جرت أحداثه بخميس الزمامرة | مجتمع

المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع فيديو بالفيسبوك جرت أحداثه بخميس الزمامرة

مدينة أكادير تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الصحراء | ثقافة و فنون

مدينة أكادير تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الصحراء

العثور على سحر مدفون بداخل قوقعة سلحفاة بأحد مقابر مدينة الرباط | مجتمع

العثور على سحر مدفون بداخل قوقعة سلحفاة بأحد مقابر مدينة الرباط

بالفيديو..الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان | بوليتيك

بالفيديو..الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان

البييجديون ينفون ما يروج حول استقالة 200 عضو من إقليمية اشتوكة أيت باها | بوليتيك

البييجديون ينفون ما يروج حول استقالة 200 عضو من إقليمية اشتوكة أيت باها

وفاة شابة بعد وضعها لأربعة توائم بمراكش وأسرتها تتهم المستشفى بالإهمال الطبي | حوادث و حقوق

وفاة شابة بعد وضعها لأربعة توائم بمراكش وأسرتها تتهم المستشفى بالإهمال الطبي

الكوميدي فتاح جوادي في ضيافة الشرطة على خلفية تهديده للإعلامي رشيد العلالي | حوادث و حقوق

الكوميدي فتاح جوادي في ضيافة الشرطة على خلفية تهديده للإعلامي رشيد العلالي

عـــاجل و هــام للمغاربة..موجة حــر بهذه المــناطق بالمملكة | مجتمع

عـــاجل و هــام للمغاربة..موجة حــر بهذه المــناطق بالمملكة

على المــباشر ..حفل الولاء من مدينة تــطوان‎ | بووز

على المــباشر ..حفل الولاء من مدينة تــطوان‎

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مدينة أكادير تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الصحراء

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 17:34 مدينة أكادير تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الصحراء | ثقافة و فنون
مدينة أكادير تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الصحراء
تحتضن مدينة أكادير في الفترة الممتدة ما بين 2 إلى 6 غشت المقبل، مهرجان الصحراء في دورته الرابعة، تحت شعار : '' سوس والصحراء تاريخ مشترك وهوية واحدة''.

"شوف تيفي"

 

تحتضن مدينة أكادير في الفترة الممتدة ما بين 2 إلى 6 غشت المقبل، مهرجان الصحراء في دورته الرابعة، تحت شعار : " سوس والصحراء تاريخ مشترك وهوية واحدة".

ويسلط هذا المهرجان المنظم من المنتدى الوطني لشباب الصحراء، بحضور شخصيات معروفة من بينها وزير الثقافة والاتصال، الأضواء على العادات والتقاليد المشتركة بين أهل الصحراء وأهل منطقة سوس، بالإضافة إلى تنظيم سهرات بساحة المصلى بالحي المحمدي بمدينة أكادير.

ويشكل المهرجان الذي سيضم معرضا للصناعة التقليدية واجهة متميزة للضيوف الراغبين في اكتشاف الثقافة والصناعة التقليدية الصحراوية وعاداتها من خلال معارض للجِمال والخيام التقليدية .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مهرجان الصحراء معرض المنتدى الوطني لشباب الصحراء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..أحلام تهدي أغنية للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش | ثقافة و فنون

بالفيديو..أحلام تهدي أغنية للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش

العثور على جثة فنان مصري بعد يومين من وفاته | ثقافة و فنون

العثور على جثة فنان مصري بعد يومين من وفاته

فنان أمازيغي يتعرض للرشق بالحجارة والقنينات بسبب دعوته للجمهور الرحيل إلى الجزيرة العربية | ثقافة و فنون

فنان أمازيغي يتعرض للرشق بالحجارة والقنينات بسبب دعوته للجمهور الرحيل إلى الجزيرة العربية

المغربية رشا السباعي ملكة جمال المغرب العربي تقاضي مروجي الإشاعات حولها | ثقافة و فنون

المغربية رشا السباعي ملكة جمال المغرب العربي تقاضي مروجي الإشاعات حولها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تسريب أغنية لمجرد كاملة | قنوات أخرى
منذ 39 دقيقة

بالفيديو..تسريب أغنية لمجرد كاملة

ابنة المقاوم عبد الكريم الخطــابي..عطيت الملك رسالة بعدما استقبلني و طلبت منو العفو عن معتقلي حراك الريف | خارج البلاطو

ابنة المقاوم عبد الكريم الخطــابي..عطيت الملك رسالة بعدما استقبلني و طلبت منو العفو عن معتقلي حراك الريف

شاهد بالفيديو | التسجيل الكامل لحفل الولاء | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو | التسجيل الكامل لحفل الولاء

تــزوجات بيمني كان عايش فالمغرب و منين مات جراو عليها ولادو..قصة مؤلة ممزوجة بالدموع | حالة خاصة

تــزوجات بيمني كان عايش فالمغرب و منين مات جراو عليها ولادو..قصة مؤلة ممزوجة بالدموع

﻿

آخر المستجدات

المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع فيديو بالفيسبوك جرت أحداثه بخميس الزمامرة | مجتمع
منذ 11 دقيقة

المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع فيديو بالفيسبوك جرت أحداثه بخميس الزمامرة

مدينة أكادير تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الصحراء | ثقافة و فنون

مدينة أكادير تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الصحراء

العثور على سحر مدفون بداخل قوقعة سلحفاة بأحد مقابر مدينة الرباط | مجتمع

العثور على سحر مدفون بداخل قوقعة سلحفاة بأحد مقابر مدينة الرباط

بالفيديو..الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان | بوليتيك

بالفيديو..الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.