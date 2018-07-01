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البييجديون ينفون ما يروج حول استقالة 200 عضو من إقليمية اشتوكة أيت باها

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 16:56 البييجديون ينفون ما يروج حول استقالة 200 عضو من إقليمية اشتوكة أيت باها | بوليتيك
البييجديون ينفون ما يروج حول استقالة 200 عضو من إقليمية اشتوكة أيت باها
دخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم اشتوكة أيت بها على خط الأخبار التي تداولتها مجموعة من المنابر الإعلامية بخصوص تقديم حوالي 200 عضو لاستقالتهم من الحزب بالإقليم وأكدت أن ما جرى

شوف تيفي:أحمد الهلالي

دخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم اشتوكة أيت بها على خط الأخبار التي تداولتها مجموعة من المنابر الإعلامية بخصوص تقديم حوالي 200 عضو لاستقالتهم من الحزب بالإقليم وأكدت أن ما جرى تداوله غير صحيح مؤكدة أن العدد مبالغ فيه ومخدوم.

وأوضحت الكتابة الإقليمية في بلاغ لها أن الأعضاء المستقلين من حزب العدالة والتنمية لا يتجاوز 24 عضوا وكل ما تم الترويج له مجرد تضخيم وتشهير، وهذه الأخبار كلها مخدومة من جهات لها أغراض معينة هدفها النيل من سمعة الحزب وتماسكه على المستوى الإقليمي.
وشدد ذات البلاغ على أن الحزب مستمر على العهد الذي قطعه مع المواطنين في القيام بمهامه الحزبية والتمثيلية لما فيه المصلحة العامة، من خلال ما تقوم به الهيئات المجالية للحزب، وكافة منتخبيه على المستوى المجالي، وكذا ممثله على مستوى البرلمان.
وأبرزت الكتابة الإقليمية في بلاغها أن الحزب يحترم إرادة كل الراغبين في الاستقالة بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.

ومن جانبه أكد الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، أنه من أصل 835 عضوا عاملا مشاركا، التي يضمها الحزب بإقليم اشتوكة أيت بها، توصلت الكتابة الإقليمية للحزب بـ 24 طلب استقالة، إلى جانب 5 مستشارين جماعيين أفصحوا بدورهم عن رغبتهم في الاستقالة، دون أن يقدموا على ذلك بشكل رسمي وليس ما يتم الترويج له من أعداد ضخمة.
وأشار المتحدث أن الأعضاء من حقهم تقديم الاستقالة وفق الشروط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ولا يحق لأي كان أن يجبر أحدا على البقاء بالحزب تحت الضغط أو شيء من هذا القبيل، وعلى الحزب أن يحترم إرادة كافة أعضائه ويتقبل قراراتهم، وسيسعى لتوفير أجواء الممارسة السياسية الحقة لجميع الأعضاء.

 

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شوف تيفي المغرب أكادير تقديم استقالة 200 عضو الكتابة الإقليمية البيجيدي إقليم اشتوكة أيت بها حقيقة

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