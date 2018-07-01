وفاة شابة بعد وضعها لأربعة توائم بمراكش وأسرتها تتهم المستشفى بالإهمال الطبي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابة في عقدها الثالث، تنحدر من مدينة قلعة السراغنة، فارقت الحياة أمس الاثنين، بعد وضعها لأربعة توائم بمستشفى محمد السادس بمدينة مراكش.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابة في عقدها الثالث، تنحدر من مدينة قلعة السراغنة، فارقت الحياة أمس الاثنين، بعد وضعها لأربعة توائم بمستشفى محمد السادس بمدينة مراكش.

وأوضح المصدر ذاته أن المتوفية البالغة من العمر قيد حياتها 37 سنة، وضعت مواليدها أول أمس الأحد، إلا أن أسرتها وبعد مرور 24 ساعة، تفاجؤوا بخبر وفاتها، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى أبلغتهم أن نزيفا كان السبب الرئيسي للوفاة.

وأكد ذات المصدر أن أسرة المتوفاة، تتهم مستشفى محمد السادس بالإهمال الطبي وهو ما تسبب في وفاة الشابة التي تركت وراءها أربعة رضع.