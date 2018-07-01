الكوميدي فتاح جوادي في ضيافة الشرطة على خلفية تهديده للإعلامي رشيد العلالي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بالحي الحسني بالبيضاء، أوقفت يومه الثلاثاء، الفنان الكوميدي فتاح جوادي، وذلك على خلفية تقديم الإعلامي رشيد العلالي منشط برنامج ''رشيد شو''،

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بالحي الحسني بالبيضاء، أوقفت يومه الثلاثاء، الفنان الكوميدي فتاح جوادي، وذلك على خلفية تقديم الإعلامي رشيد العلالي منشط برنامج "رشيد شو"، بشكاية، أكد من خلالها تعرضه للسب والقذف والتهديد من طرف الفنان المذكور.

وأكد رشيد العلالي المتواجد خارج أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، لـ "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، إيقاف الفنان فتاح جوادي، مؤكــدا أنه تعرض للسب والقذف والتهديد.

وأشار العلالي إلى أنه سيتم تقديم الفنان فتاح جوادي بعد غد الخميس أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، للنظر في التهم الموجهة إليه.