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عـــاجل و هــام للمغاربة..موجة حــر بهذه المــناطق بالمملكة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 15:45 عـــاجل و هــام للمغاربة..موجة حــر بهذه المــناطق بالمملكة | مجتمع
عـــاجل و هــام للمغاربة..موجة حــر بهذه المــناطق بالمملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن موجة حرارة مع رياح قوية (الشركي) مرتقبة ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح

شـــوف تيفي:

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن موجة حرارة مع رياح قوية (الشركي) مرتقبة ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و47 درجة.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 43 و 46 درجة اليوم الثلاثاء بكل من طاطا والرشيدية وزاكورة وطاطا وفكيك وأسا الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد.

كما يرتقب أن تتأرجح درجات الحرارة القصوى، غدا الأربعاء، ما بين 43 و46 درجة في كل من طاطا والرشيدية وزاكورة وآسا الزاك وتارودانت، ومابين 39 و43 درجة بكل من العرائش ووزان وشفشاون وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس والحاجب والخميسات وخريبكة وسطات وخنيفرة والفقيه بنصالح والرحامنة وقلعة السراغنة وبن سليمان (داخلي).

وحسب مديرية الأرصاد الجوية، ستتراوح درجات الحرارة يوم الخميس ما بين 44 و47 درجة في كل من العرائش والقنيطرة ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطاطا وزاكورة والرشيدية وتارودانت والرحامنة وقلعة السراغنة والفقيه بنصالح وبني ملال والخميسات، ومابين 39 و44 درجة بكل من سلا والرباط والصخيرات-تمارة وبرشيد وسيدي بنور ومولاي يعقوب وفاس ومكناس والحاجب وتاونات وخريبكة وسطات ومراكش والصويرة وخنيفرة وبن سليمان (داخلي). كما ستتراوح درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت مابين 44 و46 درجة بكل من طاطا وآسا الزاك والراشيدية وتارودانت وزاكورة، ومابين 40 و44 درجة بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان والعرائش والقنيطرة ووزان وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وصفرو والحاجب والخميسات وخريبكة وخنيفرة وسطات وبنسليمان (داخلي) والرحامنة وقلعة السراغنة واليوسفية والفقيه بنصالح ومراكش وبني ملال وأزيلال.

ويتوقع حسب المديرية أيضا هبوب رياح قوية من القطاع الشرقي مابين 65 و90 كلم في الساعة بكل من أقاليم طنجة وأصيلة والفحص-أنجرة يوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ويوم الجمعة ابتداء من الرابعة بعد الزوال.

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