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تفاصيل جديدة حول حادث اصطدام سيارة خفيفة بسيارة إسعاف بالبيضاء

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 14:09 تفاصيل جديدة حول حادث اصطدام سيارة خفيفة بسيارة إسعاف بالبيضاء | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة حول حادث اصطدام سيارة خفيفة بسيارة إسعاف بالبيضاء
في جديد الحادثة المروعة التي جرت فصولها بحي الفلاح بالبيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، أكد مصدر قريب من سائقة السيارة التي تعمل كـ ''نكافة'' أن هذه الأخيرة لم تكن المتسببة في الحادث، محملة المسؤولية

''شوف تيفي''

في جديد الحادثة المروعة التي جرت فصولها بحي الفلاح بالبيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، أكد مصدر قريب من سائقة السيارة التي تعمل كـ ''نكافة'' أن هذه الأخيرة لم تكن المتسببة في الحادث، محملة المسؤولية لسيارة الإسعاف التي لم تتحرم إشارة المرور.

وأوضح المتحدث أن ''النكافة'' لم تكن تنقل عروسا لحظة وقوع الحادث الخطير، مشيرا إلى أن سيارة الإسعاف وبسبب عدم احترام إشارة المرور، اصطدمت بسيارة ''النكافة''، وانقلبت وهو ما خلف إصابة السائقة ومرافقاتها.

وأكد ذات المصدر أن الحقيقة الكاملة الخاصة بهذا الحادث مسجلة بمحاضر الشرطة التي حضرت إلى عين المكان فور وقوع الحادث، وعاينت حجم الخسائر المادية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نكافة سيارة الاسعاف البيضاء

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