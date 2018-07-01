ضبط شاب عشريني رفقة فتاة قاصرة يمارسان الجنس داخل مقصورة شاحنة بشيشاوة ﻿

تمكنت العناصر الأمنية لمركز شيشاوة من ضبط شاب عشريني رفقة فتاة قاصرة داخل شاحنة كبيرة من نوع ''رموك'' ليلة أول أمس بالقرب من السوق الأسبوعي لشيشاوة، وهما متلبسين بممارسة الجنس.

شوف تيفي:شيشاوة

تمكنت العناصر الأمنية لمركز شيشاوة من ضبط شاب عشريني رفقة فتاة قاصرة داخل شاحنة كبيرة من نوع "رموك" ليلة أول أمس بالقرب من السوق الأسبوعي لشيشاوة، وهما متلبسين بممارسة الجنس.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فقد جاءت عملية توقيف المشتبه بهما بعد دورية أمنية مشتركة بين القوات المساعدة والمصالح الأمنية إذ أثارت حركات العشيقين داخل مقصورة القيادة وتحت جنح الظلام انتباه عناصر الدورية، وبعد اقترابهم من الشاحنة المركونة بزاوية مظلمة بالقرب من السوق الأسبوعي كانت المفاجأة جد صادمة بعدما تبين لهما أن هناك شابا رفقة فتاة داخل الشاحنة وفي وضعية حميمية جد مخلة بالآداب العامة ليتم توقيفهما في حالة تلبس بممارسة الجنس وجرى اقتيادهما صوب مركز الأمن من أجل استكمال التحقيق معهما حول المنسوب لهما والعلاقة التي تربط بينهما.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن التحقيقات الأولية مع العشيقين بينت أنهما على علاقة غرامية منذ مدة وتعرفا على بعضهما البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوطدت العلاقة فيما بينهما، وبعدما كان الشاب البالغ من العمر 26 سنة والمنحدر من حي زاوية بلمقدم في رحلة عمل نحو إحدى المدن المغربية، اقترح على محبوبته البالغة من العمر 17 سنة أن يلتقيا بمركز شيشاوة لقضاء بعض الوقت والاستمتاع مع بعضهما البعض، ومع حلول الظلام ضرب العشيقان موعدا غراميا، وفضلا أن يختليا داخل مقصورة القيادة بالشاحنة لممارسة الجنس بعيدا عن الأنظار ودون إثارة الشكوك، غير أن مغامرتهما انتهت بهما في يد العناصر الأمنية.

هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهما أمام وكيل الملك بتهمة اغتصاب فتاة قاصرة والتغرير بها، والفساد.