 حريق بواحة ''أزاير'' يقضي على عشرات أشجار النخيل بإقليم طاطا ﻿
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حريق بواحة ''أزاير'' يقضي على عشرات أشجار النخيل بإقليم طاطا

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 12:51 حريق بواحة أزاير يقضي على عشرات أشجار النخيل بإقليم طاطا | حوادث و حقوق
حريق بواحة ''أزاير'' يقضي على عشرات أشجار النخيل بإقليم طاطا
شب حريق مهول زوال يوم أمس الإثنين في واحة ''أزاير'' بجماعة فم الحصن التابعة ترابيا لإقليم طاطا بفعل الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة في الآونة الأخيرة، وخلف الحريق خسائر مادية جسيمة، بعدما أتى على

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شب حريق مهول زوال يوم أمس الإثنين في واحة ''أزاير'' بجماعة فم الحصن التابعة ترابيا لإقليم طاطا بفعل الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة في الآونة الأخيرة، وخلف الحريق خسائر مادية جسيمة، بعدما أتى على عدد مهم من أشجار النخيل المثمرة.

وحسب مصدر من عين المكان لقناة ''شوف تيفي''، فالنيران اندلعت بشكل مفاجئ بواحة ''أزاير'' الشهيرة حوالي الساعة الثانية زوالا، وانتشرت بسرعة فائقة بجل أرجاء الواحة، حيث انخرط مجموعة من الشبان وأهالي المنطقة في عملية إخمادها بالاعتماد على وسائل تقليدية وبدائية، ولم تستطع المجهودات التي بذلوها من أجل وقف زحف ألسنة اللهب الأمر الذي كبد خسائر مادية جسيمة.

و من جهة أخرى، ساعدت طبيعة الغطاء النباتي والأحراش المنتشرة بالمكان كثيرا في اتساع رقعة الحريق.

واستنفر الحريق مختلف مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية الذين هرعوا لعين المكان وانخرطوا في عملية إخماد النيران، والتي استمرت لساعات طويلة، حيث تمكنوا بعد مجهودات جبارة من السيطرة على الحريق، وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية الجسيمة بفعل تحول عشرات الأشجار لرماد.

ومن جانبها، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحريق وتحديد أسبابه.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طاطا فم الحصن واحة أزاير حريق مهول النيران عشرات أشجار النخيل

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