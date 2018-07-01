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وباء الحشرة القرمزية الذي أصاب ''الصبار'' ينقل العدوى لأطفال وساكنة برشيد

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 12:44 وباء الحشرة القرمزية الذي أصاب الصبار ينقل العدوى لأطفال وساكنة برشيد | حوادث و حقوق
وباء الحشرة القرمزية الذي أصاب ''الصبار'' ينقل العدوى لأطفال وساكنة برشيد
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بداية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، أكد من خلاله مجموعة من الأشخاص، إصابة أطفال بتقرحات جلدية ناتجة عن الوباء الذي تعرض له ''الصبار'' الذي تنقله

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بداية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، أكد من خلاله مجموعة من الأشخاص، إصابة أطفال بتقرحات جلدية ناتجة عن الوباء الذي تعرض له ''الصبار'' الذي تنقله الحشرة القرمزية.

وحسب ناشري الفيديو فإن ساكنة دوار ''غشاوة'' والداويير المجاورة له بمنطقة أولاد صباح إقليم برشيد، تعاني في صمت مع وباء الحشرة القرمزية الذي أصاب ''الصبار''، حيث لم تتحرك السلطات والجهات المسؤولة عن القطاع الصحي إلى حدود الساعة للوقوف إلى جانب الساكنة.

وأوضح ناشرو الفيديو أن هذا المرض ينتشر بين الساكنة بسرعة كبيرة، وبالتالي فإن على المسؤولين التدخل في أسرع وقت ممكن، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال والمسنين.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي برشيد تقرحات جلدية منطقة أولاد صباج برشيد

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