حريق مهول بالمنطقة الصناعية لمدينة آسفي بالقرب من معمل ''البوطاغاز'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حريقا مهولا، اندلع يومه الثلاثاء، بالحي الصناعي بمدينة آسفي، وبالتحديد بالمنطقة الصناعية التي تضم معامل تصبير الأسماك والبوطاغاز.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حريقا مهولا، اندلع يومه الثلاثاء، بالحي الصناعي بمدينة آسفي، وبالتحديد بالمنطقة الصناعية التي تضم معامل تصبير الأسماك والبوطاغاز.

وأوضح المصدر ذاته أن النيران، اندلعت داخل أحد المعامل فجأة ودون سابق إنذار، مشيرا إلى أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، نظرا لانتشار النيران بسرعة كبيرة.

وأكد ذات المصدر أن شاحنة واحدة تابعة للوقاية المدنية، حلت بعين المكان، بعد المصالح الأمنية التي كانت أول الواصلين للمعمل مباشرة عقب توصلها بإخبارية في الموضوع.



