 حريق مهول بالمنطقة الصناعية لمدينة آسفي بالقرب من معمل ''البوطاغاز'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ضبط شاب عشريني رفقة فتاة قاصرة يمارسان الجنس داخل مقصورة شاحنة بشيشاوة | حوادث و حقوق

ضبط شاب عشريني رفقة فتاة قاصرة يمارسان الجنس داخل مقصورة شاحنة بشيشاوة

حريق بواحة أزاير يقضي على عشرات أشجار النخيل بإقليم طاطا | حوادث و حقوق

حريق بواحة ''أزاير'' يقضي على عشرات أشجار النخيل بإقليم طاطا

وباء الحشرة القرمزية الذي أصاب الصبار ينقل العدوى لأطفال وساكنة برشيد | حوادث و حقوق

وباء الحشرة القرمزية الذي أصاب ''الصبار'' ينقل العدوى لأطفال وساكنة برشيد

المواطن وهو راجع من العطلة | كاريكاتير شوف تيفي

المواطن وهو راجع من العطلة

حريق مهول بالمنطقة الصناعية لمدينة آسفي بالقرب من معمل البوطاغاز | حوادث و حقوق

حريق مهول بالمنطقة الصناعية لمدينة آسفي بالقرب من معمل ''البوطاغاز''

مطارق المواطن المغربي | كاريكاتير شوف تيفي

مطارق المواطن المغربي

العثور على رضيع أمام باب مسجد بالقنيطرة | حوادث و حقوق

العثور على رضيع أمام باب مسجد بالقنيطرة

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثالث بحي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثالث بحي البرنوصي بالبيضاء

محاولة اختطاف طفل بالعرائش تبوء بالفشل | حوادث و حقوق

محاولة اختطاف طفل بالعرائش تبوء بالفشل

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

حريق مهول بالمنطقة الصناعية لمدينة آسفي بالقرب من معمل ''البوطاغاز''

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 12:29 حريق مهول بالمنطقة الصناعية لمدينة آسفي بالقرب من معمل البوطاغاز | حوادث و حقوق
حريق مهول بالمنطقة الصناعية لمدينة آسفي بالقرب من معمل ''البوطاغاز''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حريقا مهولا، اندلع يومه الثلاثاء، بالحي الصناعي بمدينة آسفي، وبالتحديد بالمنطقة الصناعية التي تضم معامل تصبير الأسماك والبوطاغاز.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حريقا مهولا، اندلع يومه الثلاثاء، بالحي الصناعي بمدينة آسفي، وبالتحديد بالمنطقة الصناعية التي تضم معامل تصبير الأسماك والبوطاغاز.

وأوضح المصدر ذاته أن النيران، اندلعت داخل أحد المعامل فجأة ودون سابق إنذار، مشيرا إلى أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، نظرا لانتشار النيران بسرعة كبيرة.

وأكد ذات المصدر أن شاحنة واحدة تابعة للوقاية المدنية، حلت بعين المكان، بعد المصالح الأمنية التي كانت أول الواصلين للمعمل مباشرة عقب توصلها بإخبارية في الموضوع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية آسفي خسائر مادية النيران

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ضبط شاب عشريني رفقة فتاة قاصرة يمارسان الجنس داخل مقصورة شاحنة بشيشاوة | حوادث و حقوق

ضبط شاب عشريني رفقة فتاة قاصرة يمارسان الجنس داخل مقصورة شاحنة بشيشاوة

حريق بواحة أزاير يقضي على عشرات أشجار النخيل بإقليم طاطا | حوادث و حقوق

حريق بواحة ''أزاير'' يقضي على عشرات أشجار النخيل بإقليم طاطا

وباء الحشرة القرمزية الذي أصاب الصبار ينقل العدوى لأطفال وساكنة برشيد | حوادث و حقوق

وباء الحشرة القرمزية الذي أصاب ''الصبار'' ينقل العدوى لأطفال وساكنة برشيد

العثور على رضيع أمام باب مسجد بالقنيطرة | حوادث و حقوق

العثور على رضيع أمام باب مسجد بالقنيطرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. ولــدات رضيع و لاحتو فالزنقــة بالقنيطرة | بــووز
منذ 43 دقيقة

بالفيديو.. ولــدات رضيع و لاحتو فالزنقــة بالقنيطرة

بالفيديو..شرات دار فسيدي رحال و منين هضرات على حقها ضربوها بالحجــر | بــووز

بالفيديو..شرات دار فسيدي رحال و منين هضرات على حقها ضربوها بالحجــر

بالفيديو..تسريب مقطع من أغنية سعد لمجرد الجديدة..شوفو المفاجأة‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..تسريب مقطع من أغنية سعد لمجرد الجديدة..شوفو المفاجأة‎

فيديو جد صادم..شوفو حراكة خرجو فشاطئ طنجة بعد سبع أيام وهما وسط البحر | قنوات أخرى

فيديو جد صادم..شوفو حراكة خرجو فشاطئ طنجة بعد سبع أيام وهما وسط البحر

﻿

آخر المستجدات

ضبط شاب عشريني رفقة فتاة قاصرة يمارسان الجنس داخل مقصورة شاحنة بشيشاوة | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

ضبط شاب عشريني رفقة فتاة قاصرة يمارسان الجنس داخل مقصورة شاحنة بشيشاوة

حريق بواحة أزاير يقضي على عشرات أشجار النخيل بإقليم طاطا | حوادث و حقوق

حريق بواحة ''أزاير'' يقضي على عشرات أشجار النخيل بإقليم طاطا

وباء الحشرة القرمزية الذي أصاب الصبار ينقل العدوى لأطفال وساكنة برشيد | حوادث و حقوق

وباء الحشرة القرمزية الذي أصاب ''الصبار'' ينقل العدوى لأطفال وساكنة برشيد

المواطن وهو راجع من العطلة | كاريكاتير شوف تيفي

المواطن وهو راجع من العطلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.