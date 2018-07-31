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العثور على رضيع أمام باب مسجد بالقنيطرة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 11:04 العثور على رضيع أمام باب مسجد بالقنيطرة | حوادث و حقوق
العثور على رضيع أمام باب مسجد بالقنيطرة
عثر مواطنون مساء أمس الاثنين، على رضيع حديث الولادة، أمام مسجد إندونسيا المتواجد بالقرب من سوق الحرية بمدينة القنيطرة، وذلك مباشرة بعد نهاية صلاة العشاء.

"شوف تيفي"

عثر مواطنون مساء أمس الاثنين، على رضيع حديث الولادة، أمام مسجد إندونسيا المتواجد بالقرب من سوق الحرية بمدينة القنيطرة، وذلك مباشرة بعد نهاية صلاة العشاء.

وحسب مصادر محلية فإن متواجدين بالقرب من المسجد المذكور، تفاجؤوا بوجود رضيع حديث الولادة أمام باب المسجد، وضعته على ما يبدو والدته البيولوجية للتخلص منه بسبب إنجابها له بعد علاقة غير شرعية، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية والسلطات المحلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل الرضيع إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية المسجد السلطات المحلية صلاة العشاء الرضيع

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