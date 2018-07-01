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شاب يلقي بنفسه من الطابق الثالث بحي البرنوصي بالبيضاء

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 10:19 شاب يلقي بنفسه من الطابق الثالث بحي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق
شاب يلقي بنفسه من الطابق الثالث بحي البرنوصي بالبيضاء
استقبلت مستعجلات مستشفى المنصور بمدينة الدار البيضاء، فجر يومه الثلاثاء، شابا في حالة خطيرة، عقب محاولته الانتحار من خلال إلقاء نفسه من الطابق الثالث للعمارة رقم 30 بإقامة الكوثر.

"شوف تيفي"

استقبلت مستعجلات مستشفى المنصور بمدينة الدار البيضاء، فجر يومه الثلاثاء، شابا في حالة خطيرة، عقب محاولته الانتحار من خلال إلقاء نفسه من الطابق الثالث للعمارة رقم 30 بإقامة الكوثر.

وحسب مصدر مطلع فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 26 سنة، ألقى بنفسه من الطابق الثالث ما تسبب في إصابته بجروح وكسور خطيرة خاصة على مستوى الرأس، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى المنصور ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد نظرا لخطورة حالته.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، دخلت هي الأخرى على الخط مباشرة بعد الواقعة، وفتحت تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت بالشاب إلى محاولة الانتحار.

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