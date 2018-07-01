محاولة اختطاف طفل بالعرائش تبوء بالفشل ﻿

شهد حي الناظور بمدينة العرائش، مساء أمس الاثنين، واقعة خطيرة، تتمثل في محاولة اختطاف طفل يبلغ من العمر حوالي 6 أشخاص، على يد شخص، استغل تواجد الطفل وحيدا خارج منزل أسرته.

"شوف تيفي"

شهد حي الناظور بمدينة العرائش، مساء أمس الاثنين، واقعة خطيرة، تتمثل في محاولة اختطاف طفل يبلغ من العمر حوالي 6 أشخاص، على يد شخص، استغل تواجد الطفل وحيدا خارج منزل أسرته.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن سيدة تقطن بالحي المذكور، عاينت لحظة محاولة شخص اختطاف الطفل الذي شرع في الصراخ، ما دفع بها إلى التدخل قبل إبلاغ والدته، مشيرا إلى أن مواطنين حضروا تفاصيل عملية الاختطاف، حاصروا المعني بالأمر وأبلغوا المصالح الأمنية.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، واقتادت المعني بالأمر إلى دائرة أمنية للتحقيق معه، حيث تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، مؤكدا على أن هناك احتمالا إلى وجود شخص آخر يشتبه في تورطه في هذا الفعل الإجرامي.