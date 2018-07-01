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رياح قوية وطقس حار يصل ل46 درجة بهذه المناطق المغربية اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 10:12 رياح قوية وطقس حار يصل ل46 درجة بهذه المناطق المغربية اليوم الثلاثاء | مجتمع
رياح قوية وطقس حار يصل ل46 درجة بهذه المناطق المغربية اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس حارا بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، فضلا عن تكون سحب ركامية بمرتفعات الأطلس ومحليا جنوب المنطقة الشرقية.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس حارا بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، فضلا عن تكون سحب ركامية بمرتفعات الأطلس ومحليا جنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب خلال النهار بباقي المناطق مع هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحراراة الدنيا ما بين 31 و34 درجة جنوب بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية ، وما بين 17 و21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية وما بين 20 و25 بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس ، وما بين 33 و38 درجة بباقي الأقاليم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي الطقس السواحل الحرارة الجنوب القطاع الشمالي

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