رحلة ممرض معروف بتيزنيت لشاطئ المضيق تتحول لكابوس مفجع ﻿

تحولت رحلة ممرض معروف ينحدر من مدينة تيزنيت يوم أمس الاثنين إلى شاطئ المضيق للاستمتاع بالسباحة إلى كابوس مفجع، بعدما لقي مصرعه غرقا.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تحولت رحلة ممرض معروف ينحدر من مدينة تيزنيت يوم أمس الاثنين إلى شاطئ المضيق للاستمتاع بالسباحة إلى كابوس مفجع، بعدما لقي مصرعه غرقا.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالهالك الذي يبلغ من العمر 25 سنة ويمارس مهنة التمريض بأحد المستشفيات سافر رفقة أحد أقاربه نحو شمال المغرب وبالضبط لمدينة المضيق لقضاء عطلته السنوية، وتوجه يوم أمس لشاطئ المدينة قصد الاستمتاع بالسباحة، غير أن الأمواج الهائجة جرفته نحو عرض البحر ليلقى حتفه غرقا، حوالي الساعة الخامسة بعد الزوال.

وخلف موت الهالك صدمة كبيرة في نفوس كل معارفه وذويه، الذين نزل عليهم الخبر كالصاعقة، ولم يتمالكوا أنفسهم جراء هول الفاجعة المؤلمة، خصوصا وأن الفقيد مازال في ريعان شبابه.

هذا، وفور علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وتم انتشال جثة الغريق، ونقلت صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي فتحت فيه السلطات الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.