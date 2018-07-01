إدارة الواتساب تكشف عن خاصية تُدعم تواجُد 4 أشخاص في المحادثة الواحدة ﻿

من المنتظر أن تُطلق إدارة تطبيق المحادثات الأكثر شهرة « واتساب » خاصية محادثات الفيديو الجماعية.

شوف تيفي

من المنتظر أن تُطلق إدارة تطبيق المحادثات الأكثر شهرة « واتساب » خاصية محادثات الفيديو الجماعية.

وكشفت إدارة الواتساب، أن الخاصية الجديدة التي ستكون متوفرة لدى مستخدمي منصتي أندرويد" و"آي أو إس"، ستُدعم تواجُد 4 أشخاص في المحادثة الواحدة بغض النظر عن أماكن تواجدهم.

المكالمات الجماعية الجديدة ستكون مشفرة من طرفي الاتصالات، على غرار المحادثات الحالية على المنصة.

ويسعى واتساب للاستفادة بشكل أكبر من قاعدة مستخدميها التي تتجاوز 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا حول العالم، الذين يتحدثون 2 مليار دقيقة يوميا عبر التطبيق على هواتفهم.