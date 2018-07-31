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بالفيديو..أحلام تهدي أغنية للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش | ثقافة و فنون

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بالفيديو..أحلام تهدي أغنية للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 06:47 بالفيديو..أحلام تهدي أغنية للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش | ثقافة و فنون
بالفيديو..أحلام تهدي أغنية للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مساء يومه الإثنين، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، مقطع فيديو، خاص بأغنيتها الجديدة، التي أهدتها إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على

''شوف تيفي''

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مساء يومه الإثنين، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، مقطع فيديو، خاص بأغنيتها الجديدة، التي أهدتها إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش.

وإلى جانب أحلام، فإن الفنان الكويتي ''نبيل شعيل''، شارك هو الآخر في أداء هذه الأغنية التي تفاعل معها آلاف النشطاء الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بها.

وكتبت أحلام: '' أودّ ان أشارككم فرحة الشعب المغربي بمناسبة الذكرى ال19 لتولي صاحب الجلالة الملك محمد_السادس ملك المملكة_المغربية الشقيقة مقاليد الحكم ، حفظكم الله وأدام عليكم وعلينا الأفراح والمسرات وللأمة العربية والإسلامية ، مع كل المحبة لكم من بلادي الغالية #الإمارات إلى #المغرب الغالي'' .

 

 

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المغرب شوف تيفي عيد العرش نبيل شعيل أحلام النشطاء

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