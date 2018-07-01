 مسافرون يحتجون بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ويعبرون عن غضبهم بسبب تأخر الطائرة ﻿
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مسافرون يحتجون بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ويعبرون عن غضبهم بسبب تأخر الطائرة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 04:54 مسافرون يحتجون بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ويعبرون عن غضبهم بسبب تأخر الطائرة | مجتمع
مسافرون يحتجون بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ويعبرون عن غضبهم بسبب تأخر الطائرة
علمت ''شوف تيفي'' أن العشرات من المسافرين، تجمعوا بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من يومه الاثنين، وعبروا عن غضبهم الشديد بسبب تأخر الطائرة التابعة لشركة الخطوط الملكية

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن العشرات من المسافرين، تجمعوا بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من يومه الاثنين، وعبروا عن غضبهم الشديد بسبب تأخر الطائرة التابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية والتي كان من المفروض أن تقلهم في اتجاه مدينة وجدة.

وأكدت مسافرة تنحدر من مدينة وجدة في اتصال لها مع ''شوف تيفي''، يومه الاثنين، أنها حلت بمطار محمد الخامس مساء أمس الأحد، لكنها تفاجأت بالإعلان عن تأخير رحلتها صوب مدينة وجدة والتي كان من المفروض أن تقلع عند الساعة التاسعة، مبرزة أن موظفي ''لارام'' أبلغوا المسافرين بمبررات واهية من بينها وجود تأخير لمدة ساعة.

وأشارت المتحدثة التي عبرت عن غضبها الشديد أن أطفالا ومسنين، كانوا من بين المسافرين، اضطروا إلى البقاء بالمطار حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، مشددة على أن موظفي ''لارام''، عاملوا '' المسافرين بطريقة غير أخلاقية، وتم منحهم وجبة ''سندويش'' تسبب لها في تقرحات على مستوى الوجه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة وجدة لارام الرحلات مطار محمد الخامس

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