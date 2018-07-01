ضبط ستة مواطنين من جنسية تركية بعدما تم العثور بحوزتهم على جوازات سفر مزورة بالناظور ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمركز بني أنصار بمدينة الناظور، زوال يومه الإثنين، من ضبط ستة مواطنين من جنسية تركية، من عائلة واحدة تتألف من زوجين وأربعة أطفال قاصرين، وذلك بعدما تم العثور بحوزتهم على

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تمكنت عناصر الأمن الوطني بمركز بني أنصار بمدينة الناظور، زوال يومه الإثنين، من ضبط ستة مواطنين من جنسية تركية، من عائلة واحدة تتألف من زوجين وأربعة أطفال قاصرين، وذلك بعدما تم العثور بحوزتهم على ست جوازات سفر مزورة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه بهم كانوا قد ولجوا المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء باستعمال جوازات سفرهم الحقيقية، وأثناء محاولتهم مغادرة أرض الوطن عبر مركز بني أنصار تم العثور بحوزتهم على ست جوازات سفر سورية مزورة.

وقد تم وفق البلاغ ذاته، فتح بحث قضائي مع أفراد العائلة التركية الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن خلفية حيازة جوازات السفر المحجوزة المزورة.