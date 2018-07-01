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شابة عشرينية تحاول وضع حد لحياتها بإمنتانوت بمبيد حشرات

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 03:51 شابة عشرينية تحاول وضع حد لحياتها بإمنتانوت بمبيد حشرات | حوادث و حقوق
شابة عشرينية تحاول وضع حد لحياتها بإمنتانوت بمبيد حشرات
أقدمت فتاة في مقتبل العمر بحي الإمارات بمدينة إمنتانوت على محاولة وضع حد لحياتها ليلة أمس داخل منزل أسرتها وذلك بتناولها لمبيد للحشرات يستعمل في محاربة ''الصراصير''.

شوف تيفي:إمنتانوت

أقدمت فتاة في مقتبل العمر بحي الإمارات بمدينة إمنتانوت على محاولة وضع حد لحياتها ليلة أمس داخل منزل أسرتها وذلك بتناولها لمبيد للحشرات يستعمل في محاربة ''الصراصير''.

وأكدت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن الشابة البالغة من العمر 23 سنة كانت في حالة جد عادية قبل شربها لدواء ''الصراصير''، ولم تكن تعاني من أي أعراض نفسية، حيث تركت أفراد أسرتها حتى خلدوا للنوم، لتقدم على تناول مبيد الحشرات، وتدخل في نوبة هيستيرية شديدة بسبب الألم الحاد الذي صحب شربها لدواء ''الصراصير''.

وأضافت ذات المصادر، أن صراخ الضحية جعل أفراد أسرتها يستيقظون ليسارعوا لنقلها صوب مستوصف إمنتانوت لإسعافها وإنقاذها.

هذا ومن جانبها فتحت العناصر الأمنية تحقيقاتها في الموضوع والاستماع إلى باقي أفراد عائلتها لتحديد حيثيات وملابسات محاولة الانتحار.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إمنتانوت شابة عشرينية محاولة انتحار سم الصراصير

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