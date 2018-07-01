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نساء يحكين عن اغتصابهن على أيدي رجال تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 03:15 نساء يحكين عن اغتصابهن على أيدي رجال تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان | دولي
نساء يحكين عن اغتصابهن على أيدي رجال تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان
فظائع لا توصف كشفت عنها نساء من بينهن أم لثلاثة أطفال من منطقة نائية بشمال غرب أفغانستان، تتذكر فيه اليوم الذي جاء فيه زعيم جماعة محلية تتبع تنظيم الدولة الإسلامية إلى قريتها مطالبا بأموال قال إن

''شوف تيفي''+ وكالات

فظائع لا توصف كشفت عنها نساء من بينهن أم لثلاثة أطفال من منطقة نائية بشمال غرب أفغانستان، تتذكر فيه اليوم الذي جاء فيه زعيم جماعة محلية تتبع تنظيم الدولة الإسلامية إلى قريتها مطالبا بأموال قال إن زوجها وعد بها.

وحسب تحقيق نشرته وكالة ''رويترز'' البريطانية يومه الاثنين، فإن امرأة تدعى ''ظريفة''، تقول:''قلت له إنه ليس لدينا مال لكن إذا وجدنا أي أموال فسنرسلها له. لكنه لم يقبل ذلك وقال إن علي أن أتزوج واحدا من رجاله وأترك زوجي وأذهب معهم، وعندما رفضت، أخذ الأشخاص الذين كانوا معه أطفالي إلى حجرة أخرى وأخرج هو سلاحا وقال إذا لم أذهب معه فسيقتلني ويستولي على منزلي. ثم فعل بي كل ما يمكنه''.

وأشارت الوكالة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية كسب سمعة لا يضاهيه فيها أحد بالوحشية حتى بالمعايير الدموية للحرب الأفغانية، إذ أنه يعدم معارضيه بشكل روتيني أو يجبرهم على الجلوس على متفجرات، مشيرة إلى أنه ورغم أن الزواج القسري والاغتصاب كانا من أهم سمات حكم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا فإنه لم يبلغ عنهما على نطاق واسع في أفغانستان.

وأكدت الوكالة ورود تقارير من منطقة ''ننكرهار'' بالإقليم الشرقي حيث ظهرت الدولة الإسلامية للمرة الأولى في 2014 وبمنطقة زابل في الجنوب، وأصبح من المحظور على النساء الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي وهو ما جعل عملية معرفة نطاقه صعبا.

وللتنظيم تضيف الوكالة، وجود متنام في إقليم جوزجان حيث تقيم ''ظريفة'' على الحدود مع تركمانستان، ويستغل التنظيم مسارات التهريب ويجتذب المقاتلين الأجانب والعاطلين عن العمل من السكان المحليين ويحارب القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة وحركة طالبان، وبالنسبة لظريفة، فقد أجبرها الاعتداء على الرحيل عن منزلها في ضاحية درزب في جنوب جوزجان والسعي للاحتماء في شبرغان عاصمة الإقليم، وقالت : ''زوجي كان مزارعا والآن لم أعد أستطيع مواجهته هو وجيراني ومن ثم فقد رحلت رغم الخطر''.

وقالت امرأة أخرى تدعى ''سميرة'' هربت من درزب وتعيش الآن في شبرغان للوكالة إن المقاتلين قدموا إلى منزلها وأخذوا أختها التي تبلغ من العمر 14 عاما إلى قائدهم. ومثل ظريفة لم ترد استخدام اسمها كاملا بسبب الوصمة التي تلتصق بضحايا العنف الجنسي، وقالت : ''لم يتزوجها كما لم يتزوجها أي شخص آخر لكنه اغتصبها وفرض جنوده أنفسهم عليها بل إن رئيس القرية المنتمي لداعش فرض نفسه على شقيقتي واغتصبها''.

وأضافت ''ظلت هذه الفتاة مع داعش لمدة عشرة أشهر لكن بعد عشرة أشهر هربت والآن هي معنا. لكني لا أستطيع إخبار أحد بذلك بسبب الخزي''.

وظهرت قصص مثل ما حكته (سميرة وظريفة) في الشهور الأخيرة مع هروب اللآلاف من درزب.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد : ''ارتكبت داعش في درزب فظائع كثيرة لا يمكن وصفها''.

وأضاف ''داعش لا تلتزم بأي قواعد ولا يوجد أي شك في الفظائع التي يتحدث الناس عنها''.


وقال محمد ردمانيش المتحدث باسم وزارة الدفاع ''إن هذا يتعارض تماما مع عاداتنا وتقاليدنا''. وذكر أن درزب ليست المنطقة الوحيدة التي جرى فيها الإبلاغ عن حالات اغتصاب.

وقالت ''كاميلا'' وهي من درزب إن ثلاث بنات أخذن المنطقة التي كانت تعيش فيها، قائلة: ''يقيدون الفتاة أو المرأة في منزل ويحملونها معهم. في البداية قالوا علينا أن نزوجهن لكن بعد ذلك عندما أخذوهن، فرض كثيرون أنفسهم عليهن واغتصبوهن''.

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب فظائع أفغانستان طالبان النساء

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