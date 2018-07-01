 ''تقاعد البرلمانيين'' يدق طبول الحرب بين البيجيدي والبام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نساء يحكين عن اغتصابهن على أيدي رجال تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان | دولي

نساء يحكين عن اغتصابهن على أيدي رجال تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان

تقاعد البرلمانيين يدق طبول الحرب بين البيجيدي والبام | بوليتيك

''تقاعد البرلمانيين'' يدق طبول الحرب بين البيجيدي والبام

مصانع تهدد شمال أكادير بكارثة بيئية وصحية وتحاصر المواطنين بسموم وأدخنة كثيفة | مجتمع

مصانع تهدد شمال أكادير بكارثة بيئية وصحية وتحاصر المواطنين بسموم وأدخنة كثيفة

مسلح عاري الصدر يعترض سبيل سائقي السيارات بسكين وسط مدينة الجديدة | بووز

مسلح عاري الصدر يعترض سبيل سائقي السيارات بسكين وسط مدينة الجديدة

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مسؤولي طائفة دينية جديدة تضم 16 ألف امرأة تستخدم الجنس وأجساد النساء | دولي

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مسؤولي طائفة دينية جديدة تضم 16 ألف امرأة تستخدم الجنس وأجساد

بالفيديو..الراقي بغا يدير حتاهو تحدي أغنية كيكي | بووز

بالفيديو..الراقي بغا يدير حتاهو تحدي أغنية ''كيكي''

حصـري.. اليسارية نبيلة منيب تثمن الخطاب الملكي وتهـاجم حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

حصـري.. اليسارية ''نبيلة منيب'' تثمن الخطاب الملكي وتهـاجم حزب العدالة والتنمية

اصطدام أربع سيارات وحافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار الرابط بين الرباط و طنجة | حوادث و حقوق

اصطدام أربع سيارات وحافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار الرابط بين الرباط و طنجة

باحثون يحذرون أولياء الأطفال من وضع أبنائهم أقلام « الماجيك » في أفواهم | مجتمع

باحثون يحذرون أولياء الأطفال من وضع أبنائهم أقلام « الماجيك » في أفواهم

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

''تقاعد البرلمانيين'' يدق طبول الحرب بين البيجيدي والبام

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 03:09 تقاعد البرلمانيين يدق طبول الحرب بين البيجيدي والبام | بوليتيك
''تقاعد البرلمانيين'' يدق طبول الحرب بين البيجيدي والبام
وجه حزب العدالة والتنمية فوهة مدفعيته صوب حزب الأصالة والمعاصرة، ليطلق النار عليه بخصوص ملف تقاعد البرلمانيين، الذي تم تأجيل اتخاذ القرار بشأنه، إلى شهر دجنبر القادم، بعد المصادقة على قانون

شوف تيفي: جمال الديابي

وجه حزب العدالة والتنمية فوهة مدفعيته صوب حزب الأصالة والمعاصرة، ليطلق النار عليه بخصوص ملف تقاعد البرلمانيين، الذي تم تأجيل اتخاذ القرار بشأنه، إلى شهر دجنبر القادم، بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2019.

حيث اتهم ''البيجيدي'' حزب ''البام'' بمحاولة الركوب على هذا الملف و توظيفه لصالحه عبر استعمال ''حيل ومناورات رديئة الإخراج''، وفق ما أورده موقع البيجيدي يوم الجمعة الماضي.

وبعدما جاءت نتيجة اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية صفر، في محاولة منهم لإيجاد صيغة مقبولة ومتوافق عليها، من نوابهم يوم الخميس 18 يوليوز، الأمر الذي أجبرهم على تأجيل مناقشته لما بعد المصادقة على قانون المالية في دجنبر المقبل، حيث تمرد برلمانيو الأغلبية المشكلة للحكومة ''العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار'' بالإضافة إلى حزب الاستقلال.

وأضاف موقع ''البيجيدي''، لسان حال حزب العدالة والتنمية، أن فريق الأصالة والمعاصرة، تقدم بمقترح قانون يقضي بـ''إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين''، بمجلس المستشارين، حيث وضع لدى مكتب المجلس بتاريخ 2 ماي 2017، وتمت إحالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يوم 9 يونيو الماضي.

وجاء في نص مقترح القانون : ''يُحدَثُ نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، تتولى تسييره مؤسسة مؤهلة يتعاقد معها لهذا الغرض''، مضيفا في المادة الثانية أن ''النظام المذكور يهدف إلى ضمان معاش عمري يكتسبه بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد كل نائب ومستشار عن مدة نيابته…''.

و في الوقت الذي فشل فيه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إقناع أمينه العام سعد الدين العثماني، بإرغام فريقه بالقبول بالحفاظ على نظام التقاعد، بعد أن تراجعوا عن مقترحهم القانوني السابق الرامي إلى إلغاء معاشات البرلمانيين، أكد موقع ''البيجيدي'' أن فريق الأصالة والمعاصرة، ''لم يسحب مقترح القانون هذا، من مجلس المستشارين، ولم يمتلك الجرأة لتقديم مقترح لإلغاء هذا النظام كما روج إعلاميا، إلى حد أن شريحة واسعة من المواطنين تعتقد أن فريق البام بمجلس النواب مع إلغاء هذا النظام، لكن هو في الحقيقة لم يقدم على أي مبادرة عملية في هذا الاتجاه''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تقاعد البرلمانيين طبول الحرب البيجيدي البام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصـري.. اليسارية نبيلة منيب تثمن الخطاب الملكي وتهـاجم حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

حصـري.. اليسارية ''نبيلة منيب'' تثمن الخطاب الملكي وتهـاجم حزب العدالة والتنمية

نقابة : الخطاب الملكي حمل جزء من المسؤولية للنقابات، و نعترف أن النقابات جزء من المشكل | بوليتيك

نقابة : ''الخطاب الملكي حمل جزء من المسؤولية للنقابات، و نعترف أن النقابات جزء من المشكل''

مستشارة بالبيجيدي بإحدى جماعات أكادير سافرت لفرنسا تثير شكوكا حول عدم عودتها للمغرب | بوليتيك

مستشارة بالبيجيدي بإحدى جماعات أكادير سافرت لفرنسا تثير شكوكا حول عدم عودتها للمغرب

الأمير مولاي رشيد يترأس بطنجة مأدبة غذاء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة عيد العرش | بوليتيك

الأمير مولاي رشيد يترأس بطنجة مأدبة غذاء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة عيد العرش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فكازا بالليل..شفر تيليفون و شدوه البوليس (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 56 دقيقة

فكازا بالليل..شفر تيليفون و شدوه البوليس (فيديو)

بالفيديو..في ذكرى عيد العرش..أقوى الأحداث الرياضة التي ميزت المغرب سنة2018 تحت قيادة الملك | بــووز

بالفيديو..في ذكرى عيد العرش..أقوى الأحداث الرياضة التي ميزت المغرب سنة2018 تحت قيادة الملك

بالفيديو..سائق طاكسي فحالة غير طبيعية دخل فحيط فكازا بالليل | خارج البلاطو

بالفيديو..سائق طاكسي فحالة غير طبيعية دخل فحيط فكازا بالليل

بالفيديو..دراجات نارية و أخرى رباعية جديدة لفائدة رجال الأمن بمناسبة عيد العرش | خارج البلاطو

بالفيديو..دراجات نارية و أخرى رباعية جديدة لفائدة رجال الأمن بمناسبة عيد العرش

﻿

آخر المستجدات

نساء يحكين عن اغتصابهن على أيدي رجال تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان | دولي
منذ 12 دقيقة

نساء يحكين عن اغتصابهن على أيدي رجال تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان

تقاعد البرلمانيين يدق طبول الحرب بين البيجيدي والبام | بوليتيك

''تقاعد البرلمانيين'' يدق طبول الحرب بين البيجيدي والبام

مصانع تهدد شمال أكادير بكارثة بيئية وصحية وتحاصر المواطنين بسموم وأدخنة كثيفة | مجتمع

مصانع تهدد شمال أكادير بكارثة بيئية وصحية وتحاصر المواطنين بسموم وأدخنة كثيفة

مسلح عاري الصدر يعترض سبيل سائقي السيارات بسكين وسط مدينة الجديدة | بووز

مسلح عاري الصدر يعترض سبيل سائقي السيارات بسكين وسط مدينة الجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.