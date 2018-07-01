''تقاعد البرلمانيين'' يدق طبول الحرب بين البيجيدي والبام ﻿

وجه حزب العدالة والتنمية فوهة مدفعيته صوب حزب الأصالة والمعاصرة، ليطلق النار عليه بخصوص ملف تقاعد البرلمانيين، الذي تم تأجيل اتخاذ القرار بشأنه، إلى شهر دجنبر القادم، بعد المصادقة على قانون

شوف تيفي: جمال الديابي

وجه حزب العدالة والتنمية فوهة مدفعيته صوب حزب الأصالة والمعاصرة، ليطلق النار عليه بخصوص ملف تقاعد البرلمانيين، الذي تم تأجيل اتخاذ القرار بشأنه، إلى شهر دجنبر القادم، بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2019.

حيث اتهم ''البيجيدي'' حزب ''البام'' بمحاولة الركوب على هذا الملف و توظيفه لصالحه عبر استعمال ''حيل ومناورات رديئة الإخراج''، وفق ما أورده موقع البيجيدي يوم الجمعة الماضي.

وبعدما جاءت نتيجة اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية صفر، في محاولة منهم لإيجاد صيغة مقبولة ومتوافق عليها، من نوابهم يوم الخميس 18 يوليوز، الأمر الذي أجبرهم على تأجيل مناقشته لما بعد المصادقة على قانون المالية في دجنبر المقبل، حيث تمرد برلمانيو الأغلبية المشكلة للحكومة ''العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار'' بالإضافة إلى حزب الاستقلال.

وأضاف موقع ''البيجيدي''، لسان حال حزب العدالة والتنمية، أن فريق الأصالة والمعاصرة، تقدم بمقترح قانون يقضي بـ''إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين''، بمجلس المستشارين، حيث وضع لدى مكتب المجلس بتاريخ 2 ماي 2017، وتمت إحالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يوم 9 يونيو الماضي.

وجاء في نص مقترح القانون : ''يُحدَثُ نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، تتولى تسييره مؤسسة مؤهلة يتعاقد معها لهذا الغرض''، مضيفا في المادة الثانية أن ''النظام المذكور يهدف إلى ضمان معاش عمري يكتسبه بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد كل نائب ومستشار عن مدة نيابته…''.

و في الوقت الذي فشل فيه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إقناع أمينه العام سعد الدين العثماني، بإرغام فريقه بالقبول بالحفاظ على نظام التقاعد، بعد أن تراجعوا عن مقترحهم القانوني السابق الرامي إلى إلغاء معاشات البرلمانيين، أكد موقع ''البيجيدي'' أن فريق الأصالة والمعاصرة، ''لم يسحب مقترح القانون هذا، من مجلس المستشارين، ولم يمتلك الجرأة لتقديم مقترح لإلغاء هذا النظام كما روج إعلاميا، إلى حد أن شريحة واسعة من المواطنين تعتقد أن فريق البام بمجلس النواب مع إلغاء هذا النظام، لكن هو في الحقيقة لم يقدم على أي مبادرة عملية في هذا الاتجاه''.