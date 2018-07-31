مصانع تهدد شمال أكادير بكارثة بيئية وصحية وتحاصر المواطنين بسموم وأدخنة كثيفة ﻿

تخيم على منطقة ''أنزا'' شمال مدينة أكادير هذه الأيام حالة من الاستياء العارم جراء الأدخنة الكثيفة المنبعثة من الوحدات الصناعية المنتشرة بشكل كبير على طول الحي الأمر الذي يهدد المحيط البيئي وصحة

شوف تيفي:أكادير

تخيم على منطقة ''أنزا'' شمال مدينة أكادير هذه الأيام حالة من الاستياء العارم جراء الأدخنة الكثيفة المنبعثة من الوحدات الصناعية المنتشرة بشكل كبير على طول الحي الأمر الذي يهدد المحيط البيئي وصحة المواطنين على حد سواء.

واستنكرت عدة فعاليات مدنية وجمعوية بمدينة أكادير هذا الوضع البيئي الكارثي الذي أصبحت تعيش في ظله ساكنة حي ''أنزا'' بفعل الأدخنة الكثيفة التي تنفثها المعامل الصناعية المطوقة للحي، إذ أصبح السكان محاصرين وسط جو من الأدخنة والروائح الكريهة، الشىء الذي أضحى يهدد صحتهم وحياتهم خاصة الأطفال الصغار وكبار السن.

وطالب عدد من المهتمين بالشأن البيئي بالمدينة بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الكارثة البيئية التي تهدد المنطقة وساكنتها مطالبين بتطبيق قانون جودة الهواء رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، ومرسوم رقم 286-09-2 الصادر في 8 دجنبر 2009 الذي يحدد معايير جودة الهواء، وهو ما خالفته المصانع التي ترتكب مجزرة بيئية خطيرة بأنزا وتضرب بعرض الحائط كل القوانين والضوابط البيئية.

وفي ذات السياق، أكد بعض قاطني الحي المذكور لقناة ''شوف تيفي''، أن هناك مجموعة من الوحدات الصناعية التي لا تكتفي بنفث الدخان في السماء بل تجاوزت ذلك بإقدامها على رمي مقذوفات وأزبال وسوائل سامة بشاطئ المنطقة، والتخلص منها في البحر، وهو ما يهدد أيضا الحياة البحرية، وينذر بوقوع كارثة إنسانية وبيئية بالجهة إذا ما استمر الوضع على حاله ولم تتدخل الجهات المسؤولة لاتخاد التدابير اللازمة لوقف هذه المجزرة البيئية وردع مرتكبيها.