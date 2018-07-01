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الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مسؤولي طائفة دينية جديدة تضم 16 ألف امرأة تستخدم الجنس وأجساد النساء

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 02:09 الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مسؤولي طائفة دينية جديدة تضم 16 ألف امرأة تستخدم الجنس وأجساد النساء | دولي
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مسؤولي طائفة دينية جديدة تضم 16 ألف امرأة تستخدم الجنس وأجساد النساء
ألقت المباحث الفيدرالية الأمريكية القبض على أعضاء في طائفة (NXIVM) ، وهي طائفة دينية ظهرت مؤخراً، تستخدم الجنس وأجساد النساء للانتشار داخل المجتمع الأمريكي، وتستهدف المشاهير بصفة خاصة.

شوف تيفي

ألقت المباحث الفيدرالية الأمريكية القبض على أعضاء في طائفة (NXIVM) ، وهي طائفة دينية ظهرت مؤخراً، تستخدم الجنس وأجساد النساء للانتشار داخل المجتمع الأمريكي، وتستهدف المشاهير بصفة خاصة.

وقد تم إلقاء القبض مؤخراً على سيدة الأعمال كلير برونغمان، وهي العضو رقم 54 في قائمة المعتقلين، وتشير التحقيقات إلى أن الطائفة التي أسسها كيث رانيير عام 1998، تدير ما هو أشبه بعمليات دعارة وابتزاز على نطاق كبير، وسط الصفوة في المجتمع الأمريكي. ما أدى إلى فتح التحقيقات في المالية الخاصة بالمنظمة التي تقوم على جمع التبرعات من الأعضاء، بمبالغ تتراوح ما بين 5 – 7.5 ألف دولار.

وقد حدَّدت المحكمة الفيدرالية في بروكلين، وفق ما أورده موقع ''عربي بوست'' اليوم الاثنين، جلسة الاستماع الأولى للقضية في 7 يناير 2019، بناء على طلب الحكومة، التي طالبت بنقل تاريخ المحاكمة، التي كان من المقرر لها أن تكون في أكتوبر 2018، بسبب حجم التفاصيل الكبيرة في القضية.


وقال ممثلو الادعاء، يضيف المصدر، إن 60 جهازاً إلكترونياً تمت مصادرتها وتقييمها بموجب شروط مذكرات التفتيش، فيما أعرب محامو الدفاع عن قلقهم بشأن وجود ما يكفي من الوقت لمراجعة ملفات الاكتشاف، التي يتم الكشف عنها بشكل متجدد.

وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها المباحث الفيدرالية الأميركية FBI ، عن أن طائفة NXIVM تأسست عام 1998، بحي ''ألباني'' في ولاية نيويورك، واتَّخذت شكل شركة تسويق متعددة الأنشطة، كغطاء لعمليات التجنيد التي تتم للعناصر الجديدة، وعكف على وضع الأسس الإدارية لها كيث رانيير، البالغ من العمر 57 عاماً.

 

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