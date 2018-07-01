حصـري.. اليسارية ''نبيلة منيب'' تثمن الخطاب الملكي وتهـاجم حزب العدالة والتنمية ﻿

أكدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن الخطاب، الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة مساء أمس الأحد بمناسبة عيد العرش المجيد، هو بمثابة اعتراف من قبــل أعلى سلطة في البلاد بفشل النموذج

شوف تيفي : محمد القاسمي

أكدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن الخطاب، الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة مساء أمس الأحد بمناسبة عيد العرش المجيد، هو بمثابة اعتراف من قبــل أعلى سلطة في البلاد بفشل النموذج التنموي وهو ما يطرح العديد من الأسئلة على حد قولها.

وقالت نبيلة منيب ، في تصريح لــ''شوف تيفي'' ، إن الخطاب الملكي يبرز أنه من ضمن المسؤوليات هي مسؤوليات مقتسمة على عدد من المؤسسات والفئات ولو بشكل غير متوازٍ ، متساءلة ''هل بالفعل الأحزاب التي تمثل الشعب المغربي في الحكومة ، وهل بإمكانها تطبيق برامجها؟ وهل بإمكنها إخراج برنامج متفق عليه لإخراج البلاد من الأزمة ؟ وهل هذه الحكومة تطرح على نفسها الأسئلة الحارقة للمجتمع المغربي؟ .

وأضـــافت منيب أنه بطبيعة الحال المغرب فيه أحزاب سياسية كثيرة ولكن هناك أحزاب صنعت وأحزاب أخرى ليس لها حتى الحد الأدنى من المشروع المجتمعي ، مؤكدة أن ''المغرب في حاجة إلى تجديد المشروع الحزبي والقوانين المؤطرة للأحزاب على مستوى الميثاق الجماعي وعلى مستوى استقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة والربط الفعلي لذلك ...''.

واسترسلت اليسارية منيب في حديثها لـشوف تيفي ''هناك ملفات فساد في جماعات وفي جهات أخرى ...''، وزادت بالقول : ''نحن لسنا في حاجة لتجديد النخب السياسية فقـــط والتشبيب بل يجب وضع ذلك في الإطار الشمولي...'' .

ولم تفوت الفرصة للإشارة أن ''حزب العدالة والتنمية لم يحصل خلال الانتخابات التي مكنته من تدبير الشأن العام إلا 6 في المئة من المغاربة ومن الذين لهم الحق للمشاركة في الانتخابات '' ، متسائلة في ذات السياق ''كيف يمكن أن تشكل حكومة منسجمة وكيف يكون لنا أحزاب قادرة على تطبيق مشروعها وبرنامجها...''، وزادت ''اليوم نرى أن حزب العدالة والتنمية هو الأول في الانتخابات وحصل على مليون ونصف ديال الأصوات لا تمثل المغاربة...''.

كما أشارت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد إلى الاهتمام الذي يوليه الملك للانشغالات الوطنية وزادت بالقول '' المغاربة في حاجة إلى التأهيل و الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية'' .