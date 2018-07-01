اصطدام أربع سيارات وحافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار الرابط بين الرباط و طنجة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الطريق السيار الرابطة بين العاصمة الرباط ومدينة طنجة، وبالتحديد على مستوى منطقة بوقنادل، شهدت من يومه الاثنين، وقوع حادثة سير جد مروعة، كادت أن تنهي حياة العديد من الأشخاص، عقب

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن الطريق السيار الرابطة بين العاصمة الرباط ومدينة طنجة، وبالتحديد على مستوى منطقة بوقنادل، شهدت من يومه الاثنين، وقوع حادثة سير جد مروعة، كادت أن تنهي حياة العديد من الأشخاص، عقب وقوع اصطدام بين أربع سيارات وحافلة لنقل المسافرين.

وأوضح مصدر مطلع في كشفه عن تفاصيل هذه الحادثة، أن سائق سيارة خفيفة، فقد السيطرة على المقود ما جعله يلج إلى الاتجاه المعاكس، وخلال محاولة حافلة لنقل المسافرين تجنبه ، اصطدمت بثلاث سيارات خفيفة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، مبرزا أن مصالح الدرك الملكي وعناصر فرقة الإغاثة، حلوا بعين المكان، لتسهيل حركة السير.