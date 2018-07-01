باحثون يحذرون أولياء الأطفال من وضع أبنائهم أقلام « الماجيك » في أفواهم ﻿

كشف خبراء مؤسسة ''شتيفتونغ فارينتيست'' الألمانية نهاية الأسبوع المنقضي أن أقلام التلوين من نوع « الماجيك » (Magic Pens) تحتوي على مواد خطيرة وسامة.

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كشف خبراء مؤسسة ''شتيفتونغ فارينتيست'' الألمانية نهاية الأسبوع المنقضي أن أقلام التلوين من نوع « الماجيك » (Magic Pens) تحتوي على مواد خطيرة وسامة.

وأضاف هؤلاء الخبراء، أنه خلال أخذهم لـ 35 عينة من مواد قرطاسية، تتضمن 17 مجموعة من أقلام التلوين، و12 مجموعة من أقلام ''الماجيك'' و6 عبوات حبر، تفاجؤوا بنتائج التحليل، إذ تبين أنها تشكل خطرا كبيرا على صحة مستعملي هذه الأقلام الملونة.

ويقول الباحثون إن : ''ثلثي مجموعات أقلام التلوين تحتوي على مواد سامة تسبب السرطان، وهذا يشمل مجموعتين من أقلام الماجيك و5 من عبوات الحبر''.

وبهذا حذر الباحثون أولياء الأمور من وضع أطفالهم لهاته الأقلام في أفواهم، إذ يمكن وبسهولة دخول هذه السموم والمواد إلى أجسامهم.