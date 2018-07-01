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وباء الحشرة القرمزية بسيدي إفني يستنفر لجنة متخصصة من الرباط للحلول بالمنطقة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 00:33 وباء الحشرة القرمزية بسيدي إفني يستنفر لجنة متخصصة من الرباط للحلول بالمنطقة | مجتمع
وباء الحشرة القرمزية بسيدي إفني يستنفر لجنة متخصصة من الرباط للحلول بالمنطقة
كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن لجنة متخصصة في محاربة الحشرة القرمزية التي تصيب نبات الصبار ستحل يوم غد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 بإقليم سيدي إفني، وذلك للتعجيل بمعالجة هذه النبتة التي أصابتها هذه

شوف تيفي:سيدي إفني

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن لجنة متخصصة في محاربة الحشرة القرمزية التي تصيب نبات الصبار ستحل يوم غد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 بإقليم سيدي إفني، وذلك للتعجيل بمعالجة هذه النبتة التي أصابتها هذه الحشرة الفتاكة بمجموعة من دواوير سيدي إفني.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن وباء الحشرة القرمزية قد تمكن من إصابة عدد لا يستهان به من الصبار بكل من منطقة ''أصبويا'' و ''أمالو''، حيث أتلفت مجموعة من الحقول الخاصة بهذه الفاكهة التي تشتهر بها منطقة أيت بعمران وسيدي إفني.

وقدرت مصادر ''شوف تيفي''، المساحة التي أصابتها هذه الحشرة بحوالي هكتار من نبات الصبار بالمنطقتين السالفتين الذكر، وانطلقت عملية محاصرة مكان تواجد الحشرة منذ الأسبوع الماضي من طرف مسؤولي الفلاحة والسلامة الغذائية بجهة كلميم واد نون والسلطة المحلية بقيادة مستي ورئيس الغرفة الفلاحية بالجهة، وذلك باستعمال آليات ومعدات خاصة لمكافحة هذا الوباء الذي قد يؤثر بشكل سلبي على مردود فاكهة الصبار لهذا الموسم.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن سبب انتشار هذا الوباء بالمنطقة راجع إلى الصناديق التي تعبأ بها هذه الفاكهة والقادمة من مناطق تواجد هذه الحشرة خاصة بالرحامنة والغرب وهو ما شكل أرضية خصبة لإنتقال العدوى لمناطق أيت بعمران.

ولتفادي استفحال هذا المرض جندت المصالح المختصة كافة آلياتها وتدابيرها الاحترازية للتصدي للحشرة القرمزية ومكافحة توسع رقعتها، وهو الأمر الذي عجل بحلول لجنة متخصصة من الرباط بإقليم سيدي إفني للبدء في علاج المناطق المصابة ووقف زحف الوباء لمناطق أخرى سليمة.

جدير بالذكر أن منطقة آيت بعمران بسيدي إفني تحتل الرتبة الأولى على الصعيد الوطني في إنتاج الفاكهة البرية الطازجة المعروفة عند المغاربة بـ ''كرموس الهندية''، حيث تنتج أكثر من 80 %، وذلك بتوفرها على مساحة إنتاج إجمالية تقدر ب 80 هكتارا.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت بعمران سيدي إفني لجنة متخصصة الحشرة القرمزية محاربة الصبار

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