نقابة : ''الخطاب الملكي حمل جزء من المسؤولية للنقابات، و نعترف أن النقابات جزء من المشكل'' ﻿

أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك يوم أمس بمناسبة عيد العرش، ''جاء ليؤكد للحكومة على أهمية الشق الاجتماعي، بخصوص الاستقرار في المغرب، وجاء

شوف تيفي: جمال الديابي

أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك يوم أمس بمناسبة عيد العرش، ''جاء ليؤكد للحكومة على أهمية الشق الاجتماعي، بخصوص الاستقرار في المغرب، وجاء ليؤكد أيضا على الدور الذي تلعبه النقابات في تأطير الطبقة العاملة، من خلال نهجها للحوار الاجتماعي''.

كما عبر الكاتب العام للمنظمة، في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' اليوم عن أسفه قائلا: ''مع كامل الأسف عملت الحكومة السابقة في عهد عبد الإله ابن كيران والحالية مع سعد الدين العثماني، على تبخيس العمل النقابي والحوار الاجتماعي، وجعله فقط مجالا لتبادل المعطيات، بدل تنظيمه وتأطيره''.

وقال علي لطفي : ''لقد آن الآوان لوضع قانون للحوار الاجتماعي، فنحن البلد الوحيد الذي له آلية الحوار الاجتماعي دون قانون ينظمها، وللمقارنة فقط، ففرنسا مثلا التي نتخذها نموذجا في قوانينها، قامت بمجموعة من التعديلات للحوار الاجتماعي كان آخرها سنة 2015، ونحن ليومنا هذا ومنذ 1990 لم نقم بأي تعديل لقانون الحوار الاجتماعي''.

وأضاف، ''لقد حث الخطاب الملكي على أن يكون الحوار الاجتماعي مستداما ومنظما، في حين أن حكومة عبد الإله ابن كيران وحكومة العثماني تتهربان من المادة الثامنة في الدستور، والتي تتحدث عن النقابات: آلياتها، مؤتمراتها، ماليتها التي تمنحها لها الدولة كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية''.

وجوابا على سؤال أن يكون الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة مسؤولا وجادا بين الطرفين، رد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل : ''الخطاب الملكي حمل جزء من المسؤولية للنقابات، ونحن كمنظمة ديمقراطية للشغل نعترف أن النقابات جزء من المشكل، لأن كل نقابة تعتبر نفسها هي الأكثر تمثيلية ولا نعمل على التنسيق فيما بيننا كنقابات في توحيد الأهداف وطرق الاشتغال وآليات التفاوض''.