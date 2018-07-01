مستشارة بالبيجيدي بإحدى جماعات أكادير سافرت لفرنسا تثير شكوكا حول عدم عودتها للمغرب ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن اختفاء مستشارة جماعية محسوبة على مجلس جماعة أورير عن الأنظار بعد مغادرتها صوب الديار الفرنسية في رحلة سياحية.

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن اختفاء مستشارة جماعية محسوبة على مجلس جماعة أورير عن الأنظار بعد مغادرتها صوب الديار الفرنسية في رحلة سياحية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المستشارة الجماعية المعنية تنتمي لحزب العدالة والتنمية المشكل لفريق المعارضة داخل دواليب مجلس جماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن المستشارة المختفية عن الأنظار غادرت أرض الوطن منذ شهر فبراير، بعدما رخص لها رئيس المجلس الجماعي بمغادرة أرض الوطن في رحلة سياحية نحو فرنسا.

وأضافت ذات المصادر، أن مستشارة البيجيدي التي تحوم حولها الشكوك، ظلت منذ ذلك الوقت بالديار الفرنسية إلى يومنا هذا، بالرغم من انقضاء المدة القانونية لرحلتها، الأمر الذي جعل المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة يثيرون العديد من التساؤلات حول اختفائها، وعدم عودتها ومدى قانونية تواجدها فوق الأراضي الفرنسية وهل يتعلق الأمر بحالة ''حريك''.

وعلاقة بالموضوع ربطت قناة ''شوف تيفي''، الاتصال برئيس المجلس الجماعي لأورير لمعرفة رأيه حول القضية غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.