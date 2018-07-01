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الأمير مولاي رشيد يترأس بطنجة مأدبة غذاء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة عيد العرش

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 00:09 الأمير مولاي رشيد يترأس بطنجة مأدبة غذاء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة عيد العرش | بوليتيك
الأمير مولاي رشيد يترأس بطنجة مأدبة غذاء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة عيد العرش
ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين بالغولف الملكي بمدينة بطنجة، مأدبة غذء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس، عرش أسلافه .

شوف تيفي

ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين بالغولف الملكي بمدينة بطنجة، مأدبة غذء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس، عرش أسلافه.

ولدى وصوله إلى الغولف الملكي، استعرض الأمير مولاي رشيد تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على الأمير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

كما تقدم للسلام على الأمير عامل إقليم الفحص- أنجرة، ونائب رئيس مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، ونائب رئيس المجلس الإقليمي لعمالة طنجة -أصيلة، ونائب رئيس مجلس مدينة طنجة.

وحضر هذه المأدبة رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، والمندوبون السامون، ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

 

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