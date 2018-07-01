جماهير محسوبة على الرجاء مدججة بأسلحة بيضاء تحاصر شابا وتقطع يده بحي أسباتة بالدار البيضاء ﻿

تعرض شاب في عقده الثاني، ليلة أمس الأحد، مباشرة بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريق الرجاء البيضاوي وخصمه أسيك ميموزا الإيفواري لاعتداء جد خطير بحي أسباتة بمدينة الدار البيضاء، حيث أقدمت جماهير

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تعرض شاب في عقده الثاني، ليلة أمس الأحد، مباشرة بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريق الرجاء البيضاوي وخصمه أسيك ميموزا الإيفواري لاعتداء جد خطير بحي أسباتة بمدينة الدار البيضاء، حيث أقدمت جماهير محسوبة على فريق الرجاء، على محاصرته وشرملته بواسطة أسلحة بيضاء، ما تسبب في بتر يده بطريقة بشعة.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية القاطن بحي مولاي عبد الله، ومباشرة بعد وصوله إلى حي اسباتة، تفاجأ بمجموعة من الأشخاص يرتدون أقمصة فريق الرجاء البيضاوي، يحاصرونه، قبل أن تتطور الأمور إلى تعريضه لاعتداء خطير، تسبب في فقدانه ليده.

وأكد ذات المصدر أن الشاب الضحية تم نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد في حالة جد حرجة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.