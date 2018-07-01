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نبيل بنعبد الله : ''الخطاب الملكي رد الاعتبار إلى الأحزاب السياسية''

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 23:29 نبيل بنعبد الله : الخطاب الملكي رد الاعتبار إلى الأحزاب السياسية | بوليتيك
نبيل بنعبد الله : ''الخطاب الملكي رد الاعتبار إلى الأحزاب السياسية''
أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الخطاب، الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة مساء أمس الأحد بمناسبة عيد العرش رد الاعتبار بالدرجة الأولى للأحزاب السياسية .

شوف تيفي : محمد القاسمي

أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الخطاب، الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة مساء أمس الأحد بمناسبة عيد العرش رد الاعتبار بالدرجة الأولى للأحزاب السياسية .

وأضـــاف بنعبد الله في تصريحه لـ'''شوف تيفي'' قائلا : ''أعتقد أن الخطاب الملكي في هذا الشق بالضبط '' إشارة منه إلى تخصيص الملك شطرا من الخطاب في توجيه الأحزاب السياسية إلى تجديد نخبها، كان بمثابة رد الاعتبار للأحزاب السياسية ، واسترسل أن الخطاب الملكي الأخير جاء تأكيدا على مكانة الأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي.

وأبرز ذات المتحدث أن ''هناك البعض الذي ذهب إلى بعض القراءات السلبية ولا أظن أنهم فهموا شيئا في هذا الخطاب لأن الملك محمد السادس من خلال تأكيده على دور الأحزاب إنما يكرس مكانة هذه الأحزاب في البناء الديمقراطي...''

وشدد بنعبد الله بالقول : ''يجب أن تقوم هذه الأحزاب بالمجهودات الضرورية لتجديد ممارستها وأساليبها ورص صفوفها بنخب جديدة وبكفاءات شابة وطاقات كُفْؤَةً وهذا أمر طبيعي لأننا كنا بالأمس في حاجة إلى مصالحة مع العمل السياسي وهذا الخطاب يذهب في هذا الاتجاه...''

‫شوف تيفي

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