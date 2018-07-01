الملك محمد السادس يدشن مسجد '' سمو الأميرة لالة عبلة'' بطنجة ﻿

أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين بطنجة، على تدشين مسجد أطلق عليه اسم ''سمو الأميرة للا عبلة''، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، قبل أن يؤدي به

شوف تيفي و.م.ع

أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين بطنجة، على تدشين مسجد أطلق عليه اسم ''سمو الأميرة للا عبلة''، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، قبل أن يؤدي به الملك صلاة تحية المسجد.

ويجسد تدشين الملك لهذا المسجد، في هذا اليوم ، الذي يخلد الذكرى الـ19 لاعتلاء محمد السادس عرش أسلافه ، الإهتمام الخاص الذي يوليه أمير المؤمنين للمساجد، باعتبارها القلب النابض للحقل الديني، وكذا عزمه على تعزيز دورها كأماكن للعبادة والتقرب إلى الله والتوجيه والإرشاد ومحو الأمية.

ويقع هذا المسجد الجديد، الذي كلف إنجازه استثمارات بقيمة 26 مليون درهم، والذي يشكل جزءً من البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة، عند نهاية شارع ''محمد السادس''، بمحاذاة ميناء الصيد الجديد بطنجة، الذي دشنه الملك في 7 يونيو الماضي، وكذا المحطة البحرية لميناء طنجة المدينة.

وقد تم تشييد مسجد ''سمو الأميرة للا عبلة''، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 1900 مصلي ومصلية، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5 آلاف و712 مترا مربعا، طبقا لمعايير الهندسة المعمارية المغربية الأصيلة.

ويشتمل المسجد على جميع المرافق الضرورية للمصلين والقيمين على أداء الشعائر الدينية، لاسيما قاعتين للصلاة (رجال ونساء)، ومسكنين للإمام والمؤذن، ومحلات تجارية، وساحة تبلغ مساحتها 2720 مترا مربعا.

ويعكس إنجاز هذا المسجد مرة أخرى، العناية الخاصة التي يوليها الملك للشؤون الدينية وعزمه الموصول على تمكين المملكة من مساجد تزاوج بين عنصري الوظيفية والجمالية، حتى يكون بوسع المؤمنين تأدية شعائرهم في أفضل الظروف.