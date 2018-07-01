 الملك محمد السادس يدشن مسجد '' سمو الأميرة لالة عبلة'' بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جماهير محسوبة على الرجاء مدججة بأسلحة بيضاء تحاصر شابا وتقطع يده بحي أسباتة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جماهير محسوبة على الرجاء مدججة بأسلحة بيضاء تحاصر شابا وتقطع يده بحي أسباتة بالدار البيضاء

نبيل بنعبد الله : الخطاب الملكي رد الاعتبار إلى الأحزاب السياسية | بوليتيك

نبيل بنعبد الله : ''الخطاب الملكي رد الاعتبار إلى الأحزاب السياسية''

الملك محمد السادس يدشن مسجد سمو الأميرة لالة عبلة بطنجة | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن مسجد '' سمو الأميرة لالة عبلة'' بطنجة

على الأحزاب أن تكون في مستوى التحديات وعليها الاهتمام بالملاحظات والتوجيهات الملكية | بوليتيك

على الأحزاب أن تكون في مستوى التحديات وعليها الاهتمام بالملاحظات والتوجيهات الملكية

الحموشي يشدد على حمل الأسلحة الوظيفية من طرف جميع موظفي الشرطة بالزي الرسمي | بوليتيك

الحموشي يشدد على حمل الأسلحة الوظيفية من طرف جميع موظفي الشرطة بالزي الرسمي

التجمع الوطني للأحرار : خطاب العرش خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك | بوليتيك

التجمع الوطني للأحرار : خطاب العرش ''خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك''

فتاة تتعرض للسرقة بالعنف بأحد أحياء المدينة العتيقة بمدينة تطوان | حوادث و حقوق

فتاة تتعرض للسرقة بالعنف بأحد أحياء المدينة العتيقة بمدينة تطوان

ساكنة الدرا البيضاء فوق سطح صفيح ساخن .. جحيم وموت وغضب | مجتمع

ساكنة الدرا البيضاء فوق سطح صفيح ساخن .. جحيم وموت وغضب

محند العنصر: الخطاب الملكي يشدد على حاجة الأحزاب السياسية للانفتاح على النخب والشباب | بوليتيك

محند العنصر: ''الخطاب الملكي يشدد على حاجة الأحزاب السياسية للانفتاح على النخب والشباب''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الملك محمد السادس يدشن مسجد '' سمو الأميرة لالة عبلة'' بطنجة

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 23:26 الملك محمد السادس يدشن مسجد سمو الأميرة لالة عبلة بطنجة | بوليتيك
الملك محمد السادس يدشن مسجد '' سمو الأميرة لالة عبلة'' بطنجة
أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين بطنجة، على تدشين مسجد أطلق عليه اسم ''سمو الأميرة للا عبلة''، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، قبل أن يؤدي به

شوف تيفي و.م.ع

 أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين بطنجة، على تدشين مسجد أطلق عليه اسم ''سمو الأميرة للا عبلة''، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، قبل أن يؤدي به الملك صلاة تحية المسجد.

 ويجسد تدشين الملك لهذا المسجد، في هذا اليوم ، الذي يخلد الذكرى الـ19 لاعتلاء محمد السادس عرش أسلافه ، الإهتمام الخاص الذي يوليه أمير المؤمنين للمساجد، باعتبارها القلب النابض للحقل الديني، وكذا عزمه على تعزيز دورها كأماكن للعبادة والتقرب إلى الله والتوجيه والإرشاد ومحو الأمية.

 ويقع هذا المسجد الجديد، الذي كلف إنجازه استثمارات بقيمة 26 مليون درهم، والذي يشكل جزءً من البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة، عند نهاية شارع ''محمد السادس''، بمحاذاة ميناء الصيد الجديد بطنجة، الذي دشنه الملك في 7 يونيو الماضي، وكذا المحطة البحرية لميناء طنجة المدينة.

 وقد تم تشييد مسجد ''سمو الأميرة للا عبلة''، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 1900 مصلي ومصلية، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5 آلاف و712 مترا مربعا، طبقا لمعايير الهندسة المعمارية المغربية الأصيلة.

 ويشتمل المسجد على جميع المرافق الضرورية للمصلين والقيمين على أداء الشعائر الدينية، لاسيما قاعتين للصلاة (رجال ونساء)، ومسكنين للإمام والمؤذن، ومحلات تجارية، وساحة تبلغ مساحتها 2720 مترا مربعا.

 ويعكس إنجاز هذا المسجد مرة أخرى، العناية الخاصة التي يوليها الملك للشؤون الدينية وعزمه الموصول على تمكين المملكة من مساجد تزاوج بين عنصري الوظيفية والجمالية، حتى يكون بوسع المؤمنين تأدية شعائرهم في أفضل الظروف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بوليتيك الملك عيد العرش مسجد طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نبيل بنعبد الله : الخطاب الملكي رد الاعتبار إلى الأحزاب السياسية | بوليتيك

نبيل بنعبد الله : ''الخطاب الملكي رد الاعتبار إلى الأحزاب السياسية''

على الأحزاب أن تكون في مستوى التحديات وعليها الاهتمام بالملاحظات والتوجيهات الملكية | بوليتيك

على الأحزاب أن تكون في مستوى التحديات وعليها الاهتمام بالملاحظات والتوجيهات الملكية

الحموشي يشدد على حمل الأسلحة الوظيفية من طرف جميع موظفي الشرطة بالزي الرسمي | بوليتيك

الحموشي يشدد على حمل الأسلحة الوظيفية من طرف جميع موظفي الشرطة بالزي الرسمي

التجمع الوطني للأحرار : خطاب العرش خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك | بوليتيك

التجمع الوطني للأحرار : خطاب العرش ''خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغاربة يُوجـهون رسائل قوية بعد الخطاب الملكي | نسولو الناس
منذ 4 دقائق

مغاربة يُوجـهون رسائل قوية بعد الخطاب الملكي

لقـــطة اليوم من شوارع البيضاء..رجل أمن في لحظة إنسانية | بــووز

لقـــطة اليوم من شوارع البيضاء..رجل أمن في لحظة إنسانية

فيديو من زاوية أخــرى لاصطدام حافلة للنقل العمومي بقاطرة الترامواي بالبيضاء | بــووز

فيديو من زاوية أخــرى لاصطدام حافلة للنقل العمومي بقاطرة الترامواي بالبيضاء

بمناسبة عيد العرش..الستاتي للملك:أبونا هو المغرب | بــووز

بمناسبة عيد العرش..الستاتي للملك:أبونا هو المغرب

﻿

آخر المستجدات

جماهير محسوبة على الرجاء مدججة بأسلحة بيضاء تحاصر شابا وتقطع يده بحي أسباتة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 58 دقيقة

جماهير محسوبة على الرجاء مدججة بأسلحة بيضاء تحاصر شابا وتقطع يده بحي أسباتة بالدار البيضاء

نبيل بنعبد الله : الخطاب الملكي رد الاعتبار إلى الأحزاب السياسية | بوليتيك

نبيل بنعبد الله : ''الخطاب الملكي رد الاعتبار إلى الأحزاب السياسية''

الملك محمد السادس يدشن مسجد سمو الأميرة لالة عبلة بطنجة | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن مسجد '' سمو الأميرة لالة عبلة'' بطنجة

على الأحزاب أن تكون في مستوى التحديات وعليها الاهتمام بالملاحظات والتوجيهات الملكية | بوليتيك

على الأحزاب أن تكون في مستوى التحديات وعليها الاهتمام بالملاحظات والتوجيهات الملكية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.